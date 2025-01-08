Для раскрытия банковской тайны будет больше оснований: кто получит доступ к информации

Отныне нотариусы будут иметь право получать информацию о банковских счетах физических лиц.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4174-IX, который расширяет список оснований для раскрытия банковской тайны. В закон "О банках и банковской деятельности" внесены изменения, предоставляющие нотариусам доступ к дополнительной информации об имуществе лиц, пропавших без вести. Об этом говорится на сайте Верховной рады.

В пояснительной к законопроекту говорится, что законопроект разработан с целью обеспечения законодательных предпосылок включения в перечень оснований раскрытия банками банковской тайны случаев применения санкций, указанных в решениях уполномоченных органов государственной власти, рассмотрении дел по защите интересов Украины как государства, а также принятие нотариусами мер по установлению опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшей без вести при особых обстоятельствах.

"Законом предусмотрено, что банки будут раскрывать информацию, составляющую банковскую тайну, по запросам Минюста с целью принятия мер по розыску имущества лиц, к которым применены санкции, для обеспечения исполнения решения суда о запрете политической партии, при рассмотрении дел по защите интересов. Украины как государства, а также по запросам нотариусов для принятия ими мер по установлению опеки над имуществом физического лица, которое признана безвестно отсутствующей, или лица, пропавшей без вести при особых обстоятельствах", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Верховная Рада проголосовал за него 19 декабря 24 года.

Таким образом, нотариусы смогут получать доступ к информации относительно без вести пропавших лиц, а именно:

наличие счетов, вкладов или электронных кошельков физических лиц;

остатки средств, электронных денег или банковских металлов на счетах;

информацию о движимом имуществе, которое находится на хранении или в залоге банка;

наличие договоров аренды индивидуальных банковских сейфов;

данные о счетах условного хранения (эскроу) и средства на них, предназначенные для бенефициаров.

Отметим, получить "тысячу Зеленского" можно в отделении "Укрпошта". Пенсионерам и другим гражданам, которые получают социальные выплаты через "Укрпошту", зимняя помощь будет начисляться автоматически в день выплаты по обычному графику.