Только по безналичному расчету: "Укрпошта" начнет начислять помощь "Зимова єПідтримка" с 4 декабря

Тем, кто получает пенсии и соцвыплаты через "Укрпошту", подавать заявления не нужно. Им зимнюю поддержку автоматически начислят в день выплаты по обычному графику.

Выплаты по программе "Зимова єПідтримка" в отделениях "Укрпошта" начнет завтра. Автоматически в среду, 4 декабря, 1 000 грн начислится гражданам, получающим через "Укрпошту" пенсии, субсидии и другие социальные выплаты в этот день. Остальные получат "тысячу Зеленского" по стандартному графику выплат в течение декабря 2024-го — февраля 2025 года, сообщили в пресс-службе предприятия.

Пенсионерам и людям с инвалидностью 1 и 2 группы не нужно подавать заявление, если они уже получают выплаты через "Укрпошту". Им зимняя поддержка начислится автоматически. О возможности получения дополнительной помощи должен известить работник почты во время выплаты пенсии или соцпомощи, говорят в пресс-службе.

Отмечается также, что 1 000 гривен будет доплачиваться по привычному графику: то есть, если пенсионер ежемесячно получает пенсию 10 числа, то и "Зимову єПідтримку" ему начислят в этот день.

Получить "тысячу Зеленского" наличными невозможно. Начисленные средства можно будет потратить на оплату услуг ЖКХ, пополнение счета мобильного, продукты и бытовую химию, продаваемые в отделении, подписку украинских изданий и заказ лекарств украинских производителей, отметил генеральный директор предприятия "Укрпошта" Игорь Смелянский.

"Конечно, ситуация отличается от региона к региону, и мы к этому приготовились. Если в Покровске или возле Купянска сейчас не очень актуальна оплата коммунальных платежей, то мы будем готовы помочь с пополнением мобильного, товарами к новогодним праздникам или лекарствами. В стационарных отделениях почты также можно использовать эту поддержку на донат для ВСУ или на наш совместный с КШЕ благотворительный фонд, который помогает ВСУ, школам, больницам и приютам для животных", — отметил гендиректор.

Клиенты, которые оформили помощь "Зимова єПідтримка" в "Дії", могут так же потратить 1 000 грн в почтовом отделении.

"Мы запрограммировали наши терминалы в стационарных отделениях для участия в программе "Национальный кэшбек", поэтому Вы можете воспользоваться нашими отделениями для оплаты коммунальных платежей, приобретения определенного перечня товаров или услуг", — сказал Игорь Смелянский.

Напомним, народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк говорила, что тысячу гривен, оформленную на "Укрпошті", можно потратить только в отделении.

На портале "Дія" 1 декабря опубликовали инструкцию, как оформить заявку и получить "тысячу Зеленского". Украинцы могут это сделать через приложение "Дія" или отделение АО "Укрпошта".