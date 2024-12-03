Оформленную на "Укрпоште" 1 000 грн помощи можно потратить только в отделении (видео)

На оформленную через "Укрпошту" 1 000 грн можно будет купить только товары, которые продаются в отделении, или оплатить коммунальные.

Помощь "Зимова єПідтримка", оформленную в отделении АО "Укрпошта", можно будет потратить только там же. Об этом народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк сказала в интервью "Радио Свобода".

Полученную на "Укрпоште" тысячу гривен "Зимней ЕПоддержки" можно будет потратить только в почтовом отделении — на видео с 24:50.

Украинцы, которые не пользуются порталом "Дія" и решат принять участие в программе "Зимова єПідтримка" через отделение "Укрпошта", не смогут потратить тысячу в другом месте.

"Те лица могут быть разочарованы, которые получат эту зимнюю поддержку через "Укрпошту". Потому что их можно будет потратить только на те товары, которыми торгует "Укрпошта". А это туалетная бумага, гречка, журналы. Я не знаю чем они там торгуют, в разных "Укрпоштах" разный ассортимент. Или на оплату коммунальных услуг", — пояснила Ольга Василевская-Смаглюк.

Она добавила, что такой вариант может быть удобным и полезным для пенсионеров, но другим гражданам вряд ли будет интересен.

Также народный депутат отметила, что купить на "тысячу Зеленского" можно только товары украинских производителей, причем производитель не должен работать на упрощенной системе налогообложения. Налоги с потраченных средств пойдут на нужды армии, утверждает Василевская-Смаглюк.

Напомним, 2 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что средства "Зимової єПідтримки", полученные за рубежом, будут подлежать возврату. По словам премьера, помощь рассчитана только на граждан, которые живут на территории Украины.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что за первые сутки от запуска программы "Зимова єПідтримка" в "Дії" тысячу заказали более 2,5 млн украинцев. Оформить заявку можно до 28 февраля 2025 года.