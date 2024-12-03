Оформлену на "Укрпошті" 1 000 грн допомоги можна витратити лише у відділенні (відео)

На оформлену через "Укрпошту" 1 000 грн можна буде купити тільки товари, які продаються у відділенні, або сплатити комунальні.

"Зимову єПідтримку", оформлену у відділенні "Укрпошти", можна буде витратити лише там. Про це народна депутатка України від фракції "Слуга народу", заступниця голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк сказала в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Отриману на "Укрпошті" тисячу гривень "Зимової ЄПідтримки" можна буде витратити лише у поштовому відділенні — на відео з 24:50.

Українці, які не користуються порталом "Дія" та вирішать взяти участь у програмі "Зимова єПідтримка" через відділення "Укрпошти", не зможуть витратити тисячу в іншому місці.

"Ті особи можуть бути розчаровані, які отримають цю зимову підтримку через "Укрпошту". Тому що їх можна буде витратити тільки на ті товари, якими торгує "Укрпошта". А це туалетний папір, гречка, журнали. Я не знаю чим вони там торгують, в різних "Укрпоштах" різний асортимент. Або на оплату комунальних послуг", — пояснила Ольга Василевська-Смаглюк.

Вона додала, що такий варіант може бути зручним і корисним для пенсіонерів, але іншим громадянам навряд чи буде цікавий.

Також народна депутатка зазначила, що купити на "тисячу Зеленського" можна тільки товари українських виробників, причому виробник не має працювати на спрощеній системі оподаткування. Податки з витрачених коштів підуть на потреби армії, стверджує Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо, 2 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що кошти "Зимової єПідтримки", отримані за кордоном, підлягатимуть поверненню. За словами прем'єра, допомога розрахована лише на громадян, які живуть на території України.

Віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що за першу добу від запуску програми "Зимова єПідтримка" в "Дії" тисячу замовили понад 2,5 млн українців. Оформити заявку можна до 28 лютого 2025 року.