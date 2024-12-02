Рекорд для онлайн-послуг: "Зимову єПідтримку" за добу замовили понад 2,5 млн українців, — Федоров

Серед замовників зимової допомоги було 64% жінок і 36% чоловіків. Середній вік українців, які замовляли "тисячу" в "Дії", складає 30-40 років.

Заявку на "тисячу Зеленського" через портал "Дія" за добу подали понад 2,5 млн українців. З них понад 550 тисяч було оформлено на дітей. Це стало рекордом для цифрових сервісів, повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами Михайла Федорова, на виплату зимової тисячі для дітей подали понад 551 000 заяв. Частіше замовляли послугу жінки — 64% проти 36% чоловіків. Середній вік замовників становить 30-40 років.

Загалом за першу добу роботи програми "Зимова єПідтримка" українці подали через "Дію" понад 2,5 млн заявок.

"2 500 000+ заяв про Зимову єПідтримку за добу. Це абсолютний рекорд для цифрових сервісів. Безперечно, вона стала наймасовішою онлайн-послугою у світі", — сказав очільник Мінцифри.

Він зазначив, що для оформлення заяви необхідно оновити застосунок. Також "Дія" надає відеоінструкцію для замовлення "тисячі Зеленського".

Як отримати "тисячу Зеленського" — інструкція від "Дії"

Зазначається, що послугою можуть скористатися громадяни на підконтрольній Україні території. Діти можуть отримати "тисячу" за заявою батьків.

Подати заявку можна буде до 28 лютого 2025 року, а отримані кошти будуть доступні для використання до кінця 2025 року.

Для оформлення заявки потрібно зайти в застосунок "Дія" та натиснути кнопку "Зимова єПідтримка" на головному екрані чи в розділі "Сервіси". Якщо оформлюєте допомогу на себе — натисніть "для мене" і кнопку "далі". Для оформлення послуги на дитину потрібно додати чи обрати її свідоцтво про народження. Потім — обрати картку для виплат "Національний кешбек", якщо її ще немає — для виплати необхідно її відкрити. Застосунок запросить підтвердження того, що ви перебуваєте на території Україні. Після перевірки заяви натисніть "надіслати". Якщо ви отримали повідомлення про успішно замовлену виплату — все зроблено правильно і можна очікувати на зарахування коштів, говорять у "Дії".

Також є можливість оформити "Зимову єПідтримку" офлайн у банках. Пенсіонери старше 60 років і люди з інвалідністю можуть замовити послугу у відділеннях "Укрпошти".

Нагадаємо, у день старту програми "Зимова єПідтримка" 1 грудня Михайло Федоров заявляв, що за перший день на отримання 1000 грн подали заявки понад 1 млн українців. Перші заявки почали надходити вже опівночі.

Також 1 грудня Фокус пояснював із посиланням на інформацію порталу "Дія", як оформити заявку та отримати "тисячу від Зеленського".