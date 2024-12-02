Рекорд для онлайн-услуг: "Зимнюю еПоддержку" за сутки заказали более 2,5 млн украинцев, — Федоров

Среди заказчиков зимней помощи было 64% женщин и 36% мужчин. Средний возраст украинцев, которые заказывали "тысячу" в "Дії", составляет 30-40 лет.

Заявку на "тысячу Зеленского" через портал "Дія" за сутки подали более 2,5 млн украинцев. Из них более 550 тысяч было оформлено на детей. Это стало рекордом для цифровых сервисов, сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам Михаила Федорова, на выплату зимней тысячи для детей подали более 551 000 заявлений. Чаще заказывали услугу женщины — 64% против 36% мужчин. Средний возраст заказчиков составляет 30-40 лет.

Всего за первые сутки работы программы "Зимняя еПоддержка" украинцы подали через "Дію" более 2,5 млн заявок.

"2 500 000+ заявлений о Зимней еПоддержке за сутки. Это абсолютный рекорд для цифровых сервисов. Бесспорно, она стала самой массовой онлайн-услугой в мире", — сказал глава Минцифры.

Он отметил, что для оформления заявления необходимо обновить приложение. Также "Дія" предоставляет видеоинструкцию для заказа "тысячи Зеленского".

Как получить "тысячу Зеленского" — инструкция от "Дії"

Отмечается, что услугой могут воспользоваться граждане на подконтрольной Украине территории. Дети могут получить "тысячу" по заявлению родителей.

Подать заявку можно будет до 28 февраля 2025 года, а полученные средства будут доступны для использования до конца 2025 года.

Для оформления заявки нужно зайти в приложение "Дія" и нажать кнопку "Зимняя еПоддержка" на главном экране или в разделе "Сервисы". Если оформляете помощь на себя — нажмите "для меня" и кнопку "дальше". Для оформления услуги на ребенка нужно добавить или выбрать его свидетельство о рождении. Затем — выбрать карту для выплат "Национальный кэшбек", если ее еще нет — для выплаты необходимо ее открыть. Приложение запросит подтверждение того, что вы находитесь на территории Украины. После проверки заявления нажмите "отправить". Если вы получили сообщение об успешно заказанной выплате — все сделано правильно и можно ожидать зачисления средств, говорят в "Дії".

Также есть возможность оформить "Зимнюю еПоддержку" офлайн в банках. Пенсионеры старше 60 лет и люди с инвалидностью могут заказать услугу в отделениях "Укрпочты".

Напомним, в день старта программы "Зимняя еПоддержка" 1 декабря Михаил Федоров заявлял, что за первый день на получение 1000 грн подали заявки более 1 млн украинцев. Первые заявки начали поступать уже в полночь.

Также 1 декабря Фокус объяснял со ссылкой на информацию портала "Дія", как оформить заявку и получить "тысячу от Зеленского".