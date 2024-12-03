Лише безготівково: "Укрпошта" почне нараховувати "Зимову єПідтримку" з 4 грудня

Тим, хто отримує пенсії та соцвиплати через "Укрпошту", подавати заяви не потрібно. Їм зимову підтримку автоматично нарахують у день виплати за звичайним графіком.

Виплати "Зимової єПідтримки" у відділеннях "Укрпошти" розпочнуться завтра. Автоматично в середу, 4 грудня, 1 000 грн нарахують громадянам, що отримують через "Укрпошту" пенсії, субсидії та інші соціальні виплати в цей день. Інші отримають "тисячу Зеленського" за стандартним графіком виплат протягом грудня 2024-го — лютого 2025 року, повідомили в пресслужбі підприємства.

Пенсіонерам і людям з інвалідністю 1 і 2 групи не потрібно подавати заяву, якщо вони вже отримують виплати через "Укрпошту". Їм зимова підтримка нарахується автоматично. Про можливість отримання додаткової допомоги повинен сповістити працівник "Укрпошти" під час виплати пенсії чи соцдопомоги, говорять у пресслужбі.

Зазначається також, що 1 000 гривень доплачуватиметься за звичним графіком: тобто, якщо пенсіонер щомісяця отримує пенсію 10 числа, то й "Зимову єПідтримку" йому нарахують у цей день.

Отримати "тисячу Зеленського" готівкою неможливо. Нараховані кошти можна буде витратити на оплату послуг ЖКГ, поповнення рахунку мобільного, продукти та побутову хімію, що продаються у відділенні, передплату українських видань і замовлення ліків українських виробників, зазначив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Звісно, ситуація відрізняється від регіону до регіону, і ми до цього підготувалися. Якщо в Покровську або біля Куп’янська зараз не дуже актуальна сплата комунальних платежів, то ми будемо готові допомогти із поповненням мобільного, товарами до новорічних свят чи ліками. У стаціонарних відділеннях Укрпошти також можна використати цю підтримку на донат для ЗСУ або на наш спільний із КШЕ благодійний фонд, який допомагає ЗСУ, школам, лікарням та притулкам для тварин", — зазначив гендиректор.

Клієнти, які оформили "Зимову єПідтримку" в "Дії", можуть так само витратити 1 000 грн у відділенні "Укрпошти".

"Ми запрограмували наші термінали в стаціонарних відділеннях для участі в програмі "Національний кешбек", тож ви можете скористатись нашими відділеннями для сплати комунальних платежів, придбання визначеного переліку товарів чи послуг", — сказав Ігор Смілянський.

Нагадаємо, народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк казала, що тисячу гривень, оформлену на "Укрпошті", можна витратити лише у відділенні.

На порталі "Дія" 1 грудня опублікували інструкцію, як оформити заявку та отримати "тисячу Зеленського". Українці можуть це зробити через застосунок "Дія" або відділення "Укрпошти".