Без банковской тайны: налоговая должна получить доступ к личным счетам украинцев, — министр финансов
По словам Сергея Марченко, банковская тайна защищает воров и преступников, поэтому для фискальных органов ее "однозначно" нужно отменить.
Государственная налоговая служба Украины должна получить доступ к банковской тайне клиентов украинских банков. Об этом в интервью "УТ-2" заявил министр финансов Сергей Марченко.
"Я как министр финансов считаю, что максимальная открытость и прозрачность в уплате налогов — это наше будущее. Мы не должны бояться раскрывать банковскую тайну, которая, как мы считаем, от чего-то нас защищает. Банковская тайна защищает воров и преступников", — сказал Марченко
Он выразил убеждение, что банковскую тайну для налоговиков отменят в рамках евроинтеграции.
По словам министра финансов, препятствием на этом пути может стать недоверие украинцев к государственным институтам.
"Я не знаю, как правоохранительные органы будут использовать эту информацию. Я не волнуюсь, потому что я государственный служащий — это как клеймо на всю жизнь, когда все твои имущественные операции известны. А люди не хотят, говорят, я же не нанимался на государственную службу... У меня есть опасения, как правоохранительные органы это используют", — отметил Марченко.
Он пояснил, что оптимальным выходом из такой ситуации может стать так называемое "закрытие периметра", когда информация о личных счетах украинцев будет известна только фискальным, а не правоохранительным органам.
Марченко также добавил, что сотрудники налоговой будут работать не с финансовыми данными конкретного лица, а анализировать массивы данных.
"Не будет налоговик конкретный знать, кто это. Это будет база данных и будут работать с рисками", — подчеркнул Марченко.
Напомним, 8 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который расширяет список оснований для раскрытия банковской тайны.
В декабре 2024 года Сергей Марченко заявил, что Украина сможет воевать с РФ за свои деньги по крайней мере до середины 2025 года.