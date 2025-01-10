Подписанный недавно президентом закон предоставляет нотариусам возможность осуществлять опись имущества человека, признанного безвестно отсутствующим или пропавшим. Так что это увеличивает перечень оснований для раскрытия банковской тайны. Фокус исследовал подробно.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4174-IX, который расширяет возможности раскрытия банковской тайны. Согласно новым правилам, нотариусам предоставлены дополнительные права для получения банковской информации об имуществе без вести пропавших лиц. Адвокат, заместитель главы АО "Алиби" Алексей Бебель объяснил Фокусу, что означают нововведения и кого они в первую очередь касаются.

Какую информацию о человеке и при каких условиях теперь могут раскрывать банки

По словам Алексея Бебеля, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов раскрытия банковской тайны и мер по установлению опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах" касается без вести пропавших людей, у которых как нет родственников и близких, так и при их наличии.

Закон, подписанный Зеленским, расширяет возможности раскрытия банковской тайны Фото: pexels.com

"Поэтому, что происходит с имуществом человека в таком случае, неизвестно, следовательно, его нужно брать под охрану. Учитывая это, нотариусам предоставляется право заниматься таким имуществом. В частности, обращаться в банковские учреждения с запросами, есть ли у такого человека банковские счета и другие ценности, которые могут храниться в банках. А банковские учреждения будут предоставлять нотариусам информацию под такие запросы", — пояснил адвокат.

Нотариусам предоставлены дополнительные права для получения банковской информации об имуществе без вести пропавших лиц

Теперь нотариусы смогут получить следующую информацию:

наличие счетов, вкладов или электронных кошельков физических лиц;

остатки средств, электронных денег или банковских металлов на счетах;

информацию о движимом имуществе, которое находится на хранении или в залоге банка;

наличие договоров аренды индивидуальных банковских сейфов;

счета условного хранения (эскроу) и средства на них, предназначенные для бенефициаров.

По словам Бебеля, законом определено, что нотариусы будут иметь возможность осуществлять опись имущества лица, признанного безвестно отсутствующим или пропавшим при особых обстоятельствах, а также назначать опекуна над таким имуществом. Опекун будет иметь право получать справки о нотариальных действиях, совершенных в отношении пропавшего лица, если этого потребует опека над имуществом.

Банковская тайна — Закон № 4174-IX предоставляет дополнительные права для получения банковской информации об имуществе без вести пропавших лиц Фото: Freepik

Кроме того, в результате вступления в действие нового закона нотариусы будут иметь доступ к Единому реестру лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах

Отметим, что подписанный президентом закон позволяет получать банковскую информацию не только нотариусам, но и должностным лицам органов местного самоуправления и консульским учреждениям. Это будет происходить с целью защиты наследственного имущества.

К счастью, не всегда без вести пропавший человек может быть погибшим. Есть возможность того, что он жив. Поэтому когда он вернется, его имущество и банковские счета будут сохранены

Это касается, в частности, выдачи свидетельства о праве на наследство или право собственности на долю в общем имуществе супругов на основе соответствующего заявления или в случае смерти одного из супругов.

Закон позволяет получать банковскую информацию не только нотариусам Фото: Pexels

"Это никоим образом не нарушает права граждан. Ведь мы понимаем, что к счастью, не всегда без вести пропавший человек может быть погибшим. Есть возможность того, что он жив. Поэтому когда он вернется, его имущество и банковские счета будут сохранены", — добавил Алексей Бебель.

Напомним, Фокус уже писал о праве государства на получение информации о состоянии счетов, и транзакций граждан. Налоговый консультант рассказала, при каких обстоятельствах это возможно.

Ранее Фокус писал, что открытие карты "Национальный кэшбэк" позволяет банкам передавать информацию по транзакциям клиентов.