Підписаний нещодавно президентом закон надає нотаріусам можливість здійснювати опис майна людини, визнаної безвісно відсутньою або зниклою. Отже це збільшує перелік підстав для розкриття банківської таємниці. Фокус дослідив детально.

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4174-IX, який розширює можливості розкриття банківської таємниці. Згідно з новими правилами, нотаріусам надано додаткові права для отримання банківської інформації про майно безвісти зниклих осіб. Адвокат, заступник голови АО "Алібі" Олексій Бебель пояснив Фокусу, що означають нововведення та кого вони першочергово стосуються.

Яку інформацію про людину і за яких умов тепер можуть розкривати банки

За словами Олексія Бебеля, закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань розкриття банківської таємниці та заходів щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісті за особливих обставин" стосується безвісти зниклих людей, у яких як немає родичів і близьких, так і за їхньою наявністю.

Закон, підписаний Зеленським, розширює можливості розкриття банківської таємниці Фото: pexels.com

"Тож, що відбувається з майном людини у такому разі, невідомо, отже його потрібно брати під охорону. З огляду на це нотаріусам надається право опікуватися таким майном. Зокрема, звертатися до банківських установ із запитами, чи є у такої людини банківські рахунки та інші цінності, які можуть зберігатися в банках. А банківські установи надаватимуть нотаріусам інформацію під такі запити", — пояснив адвокат.

Нотаріусам надано додаткові права для отримання банківської інформації про майно безвісти зниклих осіб

Тепер нотаріуси зможуть отримати наступну інформацію:

наявність рахунків, вкладів або електронних гаманців фізичних осіб;

залишки коштів, електронних грошей чи банківських металів на рахунках;

інформацію про рухоме майно, яке перебуває на зберіганні або в заставі банку;

наявність договорів оренди індивідуальних банківських сейфів;

рахунки умовного зберігання (ескроу) та кошти на них, призначені для бенефіціарів.

За словами Бебеля, законом визначено, що нотаріуси матимуть можливість здійснювати опис майна особи, яка визнана безвісно відсутньою або зниклою за особливих обставин, а також призначати опікуна над таким майном. Опікун матиме право отримувати довідки про нотаріальні дії, вчинені стосовно зниклої особи, якщо цього потребуватиме опіка над майном.

Банківська таємниця - Закон № 4174-IX надає додаткові права для отримання банківської інформації про майно безвісти зниклих осіб Фото: Freepik

Окрім того, внаслідок вступу в дію нового закону нотаріуси матимуть доступ до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Зазначимо, що підписаний президентом закон дозволяє отримувати банківську інформацію не лише нотаріусам, а й посадовим особам органів місцевого самоврядування та консульським установам. Це буде відбуватися з метою захисту спадкового майна.

На щастя, не завжди безвісти зникла людина може бути загиблою. Є можливість того, що вона жива. Тож коли вона повернеться, її майно і банківські рахунки будуть збережені

Це стосується, зокрема, видавання свідоцтва про право на спадщину або право власності на частку у спільному майні подружжя на основі відповідної заяви або у разі смерті одного з подружжя.

Закон дозволяє отримувати банківську інформацію не лише нотаріусам Фото: Pexels

"Це жодним чином не порушує права громадян. Адже ми розуміємо, що на щастя, не завжди безвісти зникла людина може бути загиблою. Є можливість того, що вона жива. Тож коли вона повернеться, її майно і банківські рахунки будуть збережені", — додав Олексій Бебель.

Нагадаємо, Фокус вже писав про право держави на отримання інформації про стан рахунків, і транзакцій громадян. Податкова консультантка розповіла, за яких обставин це можливо.

Раніше Фокус писав, що відкриття картки "Національний кешбек" дозволяє банкам передавати інформацію по транзакціях клієнтів.