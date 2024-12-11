Без вливань США: Україна зможе воювати з РФ за свої гроші лише половину 2025 року, — Мінфін

Якщо США уріжуть фінансування, ЗСУ зможуть стримувати російське вторгнення принаймні до кінця першої половини 2025 року. Прихід Дональда Трампа до влади може стати справжньою проблемою для України, упевнений міністр фінансів Сергій Марченко.

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Україні вистачить грошей і озброєнь для протистояння російській агресії протягом першої половини 2025 року, якщо США уріжуть фінансування. Про це сказав в інтерв'ю іспанському виданню El Pais міністр фінансів України Сергій Марченко.

Україна має достатньо зброї, ракет та артилерійських снарядів, щоб чинити опір принаймні до першої половини 2025 року. Мінфін обіцяє забезпечити достатні бюджетні асигнування на закупівлю боєприпасів і військової техніки.

Чиновник підкреслює, що Вашингтон відправляє Києву зброю, а 2025 року виділить ще гроші з бюджету на закупівлю боєприпасів і військової техніки. Ймовірне скорочення допомоги буде серйозним викликом для обороноздатності України, але про неминучий колапс говорити зарано.

"Принаймні на перше півріччя і далі ми будемо добре озброєні, щоб протистояти РФ", — зазначає Марченко.

Зміна влади в Штатах, як визнає глава українського Мінфіну, може стати справжньою "проблемою і "викликом" для України. Основною стратегією Києва та Європи на сьогодні, на думку Марченка, має стати побудова довіри для співпраці з командою нового президента США Дональда Трампа.

"Щоб впоратися з невизначеністю щодо продовження допомоги, Україна повинна дуже мудро використовувати час і бути здатною вести переговори з новою адміністрацією [у Вашингтоні]", — підсумував він.

Фокус раніше писав, що на Заході активно наполягають на зниженні призовного віку в Україні до 18 років. Штати обіцяють повністю забезпечити необхідним спорядженням усіх новобранців.

Нардеп Лариса Білозір раніше говорила, що в Україні можна мобілізувати майже 4 мільйони чоловіків, старших за 25 років. При цьому, за її статистикою, півтора мільйона непридатні до служби.