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Секрет счастья для украинца: какое государство нужно, чтобы быть довольным жизнью

Украина — страна не самых счастливых людей, это и так было ясно, а после публикации очередного Мирового индекса счастья подтверждено документально. Говоря об этом, экономист Ярослав Романчук описывает, какое государство нужно для счастья любому украинцу.

Ярослав Романчук
Ярослав Романчук
Экономист
eye 33
счастье
Фото: Unsplash | Для счастья человеку нужны очень простые вещи
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Индекс счастья-2025. Украина — на 111-м месте из 147 стран мира

Какое Государство нужно Украинцу для счастья

"Вера в доброту других гораздо теснее связана со счастьем, чем считалось ранее", — это вывод из доклада о состоянии счастья World Happiness Report 2025. Он опубликован 20 марта. Щедрость — еще один катализатор счастья. Ученые установили, что эти качества влияют на состояние счастья даже больше, чем повышение зарплаты.

Украина заняла 111-е место в мире в Индексе счастья-2025. В прошлом году мы были на 105-м месте. Нет свободы (Украина на 150-м месте в Индексе экономической свободы), нет частной собственности (102-е место) — нет счастья. Мы оказались вот в какой компании: снизу Марокко (112-е место) Тунис (113), Мавритания (114), Кения (115), Уганда (116). Сверху Нигер (110-е место), Пакистан (109), Палестина (108), Сенегал (107), Азербайджан (106) и Нигерия (105).

Топ-10 самых счастливых стран мира в 2025 г. — это: 1) Финляндия, 2) Дания, 3) Исландия, 4) Швеция, 5) Нидерланды, 6) Коста-Рика, 7) Норвегия, 8) Израиль, 9) Люксембург и 10) Мексика.

Отметим места других стран: Ирландия — 15-е место, Литва — 16-е, Чехия — 20-е, Германия — 22-е, Британия — 23-е, США — 24-е, Польша — 26-е, Франция — 33-е, Сингапур — 34-е, Румыния — 35-е, Эстония — 39-е, Аргентина — 42-е, Казахстан — 43-е, Китай — 68-е, Венгрия — 69-е, Молдова — 80-е, Грузия — 91-е, Турция — 94-е. США впервые с 2017г. не вошла в Топ-20 стран. Коста-Рика и Мексика впервые вошли в Топ-10. Показательна позитивная динамика Литвы (16-е), Словения (19-е) и Чехия (20-е).

Основные выводы из Индекса счастья-2025:

  • совместный прием пищи тесно связан с благополучием во всех регионах мира. В США число людей, обедающих в одиночку, за последние два десятилетия увеличилось на 53%;
  • размер домохозяйства тесно связан со счастьем. Четыре–пять человек, живущих вместе, наслаждаются самым высоким уровнем счастья в Мексике и Европе, но многие люди в Европе живут сами по себе;
  • в 2023 году 19% молодых людей по всему миру сообщили, что у них нет никого, на кого они могли бы рассчитывать в плане социальной поддержки. Это на 39% больше, чем в 2006 году;
  • смерти от отчаяния случаются реже в странах, где чаще совершаются добрые дела;
  • снижение уровня счастья и общественного доверия в США и некоторых странах Европы объясняет рост и направление политической поляризации и голосования против системы;
  • эффективность благотворительности очень сильно варьирует. Некоторые благотворительные организации в сотни раз лучше других увеличивают счастье на один вложенный доллар.

Профессор социальной психологии Лара Акнин (Lara B. Aknin) считает, что "человеческое счастье зависит от наших отношений с другими. Инвестирование в позитивные социальные связи и участие в благотворительных действиях сопровождаются большим счастьем".

Джон Клифтон, глава Gallup утверждает: "Счастье — это не только богатство или рост — это доверие, связь и знание того, что люди тебя поддерживают. Отчет этого года доказывает, что мы недооцениваем, насколько добр мир на самом деле. Если мы хотим более сильных сообществ и экономик, мы должны инвестировать в то, что действительно важно: друг в друга".

Профессор экономики Ян Иммунуэль де Нев, директор Оксфрдского центра изучения благополучия говорит: "В этом году отчет дает количественную оценку человеческим элементам жизни, которые часто трудно измерить. Оказывается, что совместные трапезы и доверие другим являются даже более сильными предсказателями благополучия, чем ожидалось. Эти результаты заставляют нас смотреть дальше традиционных детерминант, таких как здоровье и богатство, и побуждают людей снова садиться за стол вместе".

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Жизнь, свобода и стремление к счастью — это идейный фундамент самой успешной страны в мире. Даже она подвержена эрозии, если управление жизнью и свободой поручить Государству. Между свободой и счастьем категорически нельзя ставить посредника в лице Государства.

Как только вы выбрали Политика, Чиновника, доверили ему повышать ваш личный уровень счастья, вы стали на опаснейшую дорогу к рабству.

Как только у вас в голове появилась мысль о том, что Чиновник/Политик лучше вас знает, что такое счастье для вас, сходите к другу, психологу или священнику для освобождения себя от подлой, разрушительной мысли.

Как только вы приняли гипотезу о том, что Политик/Чиновник лучше вас будет распоряжаться вашим временем, вниманием, энергией, активами и ресурсами, знайте, что вы начали процесс саморазрушения.

Как только вы отказались от личной ответственности за свое благополучие, за благополучие своей семьи, спихнули ответственность на Государство, будьте уверены, что вы добровольно одели ошейник и передали поводок Чиновнику.

Как только вы согласились, что некие профессора, доктора наук и министры умнее, честнее вас для определения вашего счастья и благополучия, примите как факт, что вы скатываетесь к статусу раба.

Когда вы выбираем президента, депутата или премьер-министра, мы говорим про ВВП, инфляцию, инвестиции, экспорт и производительность труда. Все это, на самом деле, лишь инструменты, лишь средства для главного — для счастья. Человек не кушает ВВП, не радуется совместным обедом с бюджетным мультипликатором, не смеется на пикнике со ставкой сбережения. Все, что делает Государство, должно облегчать путь человека к счастью, должно защищать этот путь от преступников, мошенников и насильников.

Для счастья человека не нужно Государство, которое владеет большинством ресурсов и активов страны, распределяет через руки VIP-распорядителей чужого более 40% ВВП. Достаточно 10% ресурсов активов и до 25% ВВП госрасходов (в невоенное время).

Для счастья Человека не нужно Государство, которое под страхом штрафа и даже тюрьмы изымает у него более половины заработанного. Вспомним про эффективность и мораль десятины. Только в такой ситуации человек склонен к щедрости, к тому, чтобы делиться с ближним. Если же все требования Государства обходятся Человеку в 60–65% его денежных доходов, то он не доброту, а жестокость и безразличие будет проявлять.

Для счастья Человека не нужно за него решать, что опасно, а что прекрасно, что полезно, а что вредно, что прибыльно, а что убыточно, что морально, а что аморально, какие цены справедливые, а какие грабительские. Пусть сам решает. Пусть сам выбирает. Пусть сам управляет рисками жизни. Именно такой уклад стимулирует бережное отношение к семье, друзьям и сообществу.

Для защиты счастья Человека не нужно во время войны Государство, которое на оборону тратит ~$50 млрд, а на невоенные расходы — ~$75 млрд — и чиновники в сговоре с депутатами повышают налоги и душат предпринимателей проверками, штрафами, сотнями инструментов регуляторной инквизиции.

Для счастья Украинцу… нужна полноценная свобода и частная собственность. Она цивилизует и воспитывает человека. Она стимулирует его на труд, на достижения, на самоуважение от того, что он сам может, что он хозяин своей жизни. Только в таком состоянии самоуважения проявляется щедрость души, готовность делиться с ближними и вместе защищать свой дом, свой район, свою страну.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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