Секрет счастья для украинца: какое государство нужно, чтобы быть довольным жизнью

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Индекс счастья-2025. Украина — на 111-м месте из 147 стран мира

Какое Государство нужно Украинцу для счастья

"Вера в доброту других гораздо теснее связана со счастьем, чем считалось ранее", — это вывод из доклада о состоянии счастья World Happiness Report 2025. Он опубликован 20 марта. Щедрость — еще один катализатор счастья. Ученые установили, что эти качества влияют на состояние счастья даже больше, чем повышение зарплаты.

Украина заняла 111-е место в мире в Индексе счастья-2025. В прошлом году мы были на 105-м месте. Нет свободы (Украина на 150-м месте в Индексе экономической свободы), нет частной собственности (102-е место) — нет счастья. Мы оказались вот в какой компании: снизу Марокко (112-е место) Тунис (113), Мавритания (114), Кения (115), Уганда (116). Сверху Нигер (110-е место), Пакистан (109), Палестина (108), Сенегал (107), Азербайджан (106) и Нигерия (105).

Топ-10 самых счастливых стран мира в 2025 г. — это: 1) Финляндия, 2) Дания, 3) Исландия, 4) Швеция, 5) Нидерланды, 6) Коста-Рика, 7) Норвегия, 8) Израиль, 9) Люксембург и 10) Мексика.

Отметим места других стран: Ирландия — 15-е место, Литва — 16-е, Чехия — 20-е, Германия — 22-е, Британия — 23-е, США — 24-е, Польша — 26-е, Франция — 33-е, Сингапур — 34-е, Румыния — 35-е, Эстония — 39-е, Аргентина — 42-е, Казахстан — 43-е, Китай — 68-е, Венгрия — 69-е, Молдова — 80-е, Грузия — 91-е, Турция — 94-е. США впервые с 2017г. не вошла в Топ-20 стран. Коста-Рика и Мексика впервые вошли в Топ-10. Показательна позитивная динамика Литвы (16-е), Словения (19-е) и Чехия (20-е).

Основные выводы из Индекса счастья-2025:

совместный прием пищи тесно связан с благополучием во всех регионах мира. В США число людей, обедающих в одиночку, за последние два десятилетия увеличилось на 53%;

размер домохозяйства тесно связан со счастьем. Четыре–пять человек, живущих вместе, наслаждаются самым высоким уровнем счастья в Мексике и Европе, но многие люди в Европе живут сами по себе;

в 2023 году 19% молодых людей по всему миру сообщили, что у них нет никого, на кого они могли бы рассчитывать в плане социальной поддержки. Это на 39% больше, чем в 2006 году;

смерти от отчаяния случаются реже в странах, где чаще совершаются добрые дела;

снижение уровня счастья и общественного доверия в США и некоторых странах Европы объясняет рост и направление политической поляризации и голосования против системы;

эффективность благотворительности очень сильно варьирует. Некоторые благотворительные организации в сотни раз лучше других увеличивают счастье на один вложенный доллар.

Профессор социальной психологии Лара Акнин (Lara B. Aknin) считает, что "человеческое счастье зависит от наших отношений с другими. Инвестирование в позитивные социальные связи и участие в благотворительных действиях сопровождаются большим счастьем".

Джон Клифтон, глава Gallup утверждает: "Счастье — это не только богатство или рост — это доверие, связь и знание того, что люди тебя поддерживают. Отчет этого года доказывает, что мы недооцениваем, насколько добр мир на самом деле. Если мы хотим более сильных сообществ и экономик, мы должны инвестировать в то, что действительно важно: друг в друга".

Профессор экономики Ян Иммунуэль де Нев, директор Оксфрдского центра изучения благополучия говорит: "В этом году отчет дает количественную оценку человеческим элементам жизни, которые часто трудно измерить. Оказывается, что совместные трапезы и доверие другим являются даже более сильными предсказателями благополучия, чем ожидалось. Эти результаты заставляют нас смотреть дальше традиционных детерминант, таких как здоровье и богатство, и побуждают людей снова садиться за стол вместе".

Жизнь, свобода и стремление к счастью — это идейный фундамент самой успешной страны в мире. Даже она подвержена эрозии, если управление жизнью и свободой поручить Государству. Между свободой и счастьем категорически нельзя ставить посредника в лице Государства.

Как только вы выбрали Политика, Чиновника, доверили ему повышать ваш личный уровень счастья, вы стали на опаснейшую дорогу к рабству.

Как только у вас в голове появилась мысль о том, что Чиновник/Политик лучше вас знает, что такое счастье для вас, сходите к другу, психологу или священнику для освобождения себя от подлой, разрушительной мысли.

Как только вы приняли гипотезу о том, что Политик/Чиновник лучше вас будет распоряжаться вашим временем, вниманием, энергией, активами и ресурсами, знайте, что вы начали процесс саморазрушения.

Как только вы отказались от личной ответственности за свое благополучие, за благополучие своей семьи, спихнули ответственность на Государство, будьте уверены, что вы добровольно одели ошейник и передали поводок Чиновнику.

Как только вы согласились, что некие профессора, доктора наук и министры умнее, честнее вас для определения вашего счастья и благополучия, примите как факт, что вы скатываетесь к статусу раба.

Когда вы выбираем президента, депутата или премьер-министра, мы говорим про ВВП, инфляцию, инвестиции, экспорт и производительность труда. Все это, на самом деле, лишь инструменты, лишь средства для главного — для счастья. Человек не кушает ВВП, не радуется совместным обедом с бюджетным мультипликатором, не смеется на пикнике со ставкой сбережения. Все, что делает Государство, должно облегчать путь человека к счастью, должно защищать этот путь от преступников, мошенников и насильников.

Для счастья человека не нужно Государство, которое владеет большинством ресурсов и активов страны, распределяет через руки VIP-распорядителей чужого более 40% ВВП. Достаточно 10% ресурсов активов и до 25% ВВП госрасходов (в невоенное время).

Для счастья Человека не нужно Государство, которое под страхом штрафа и даже тюрьмы изымает у него более половины заработанного. Вспомним про эффективность и мораль десятины. Только в такой ситуации человек склонен к щедрости, к тому, чтобы делиться с ближним. Если же все требования Государства обходятся Человеку в 60–65% его денежных доходов, то он не доброту, а жестокость и безразличие будет проявлять.

Для счастья Человека не нужно за него решать, что опасно, а что прекрасно, что полезно, а что вредно, что прибыльно, а что убыточно, что морально, а что аморально, какие цены справедливые, а какие грабительские. Пусть сам решает. Пусть сам выбирает. Пусть сам управляет рисками жизни. Именно такой уклад стимулирует бережное отношение к семье, друзьям и сообществу.

Для защиты счастья Человека не нужно во время войны Государство, которое на оборону тратит ~$50 млрд, а на невоенные расходы — ~$75 млрд — и чиновники в сговоре с депутатами повышают налоги и душат предпринимателей проверками, штрафами, сотнями инструментов регуляторной инквизиции.

Для счастья Украинцу… нужна полноценная свобода и частная собственность. Она цивилизует и воспитывает человека. Она стимулирует его на труд, на достижения, на самоуважение от того, что он сам может, что он хозяин своей жизни. Только в таком состоянии самоуважения проявляется щедрость души, готовность делиться с ближними и вместе защищать свой дом, свой район, свою страну.

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