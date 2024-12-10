Любит ли Европа Украину? Что показал последний опрос жителей ЕС

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Как страны Европейского Союза относятся к Украине после 1000+ дней войны. Расклад "8 – 8 –11".

В конце ноябре Еврокомиссия опубликовала данные свежего опроса общественного мнения в ЕС-27 "Евробарометр 102". Сам опрос проводился в октябре. Традиционно часть вопросов касалась Украины. Ответы жителей 27 стран Евросоюза указывают на увеличивающиеся трещины в отношении европейцев к Украине. По состоянию на конец осени 2024г. все страны Евросоюза по отношению к нам можно разделить на три группы.

Первая группа – восемь стран Евросоюза: "Твердо, уверенно "за" Украину"

Первая группа стран ЕС – уверенные, пассионарные, системные союзники Украины. Отношение их правительств и граждан – неизменная, системная поддержка Украины, глубокое понимание враждебной европейским ценностям нацистской России. За 1000+ дней широкомасштабной российской войны они твердо и уверенно на нашей стороне. Они готовы поддерживать нас гуманитарно, финансово, политически и предоставлять военную помощь. В эту группу "За-Украину-на-все-100%" входят восемь стран: Швеция, Финляндия, Дания, Ирландия, Нидерланды, Португалия, Польша и Литва. По всем вопросам жители этих стран — уверенно на стороне Украины. Они поддерживают все виды помощи, выступают на увеличение финансирования ВПК и членство Украины в Евросоюзе, а также за санкции против России.

За введение ЕС экономических санкций на российское правительство, бизнес и людей выступает 96% шведов, 89% финнов, 91% португальцев, 87% нидерландцев, 78% литовцев, 83% ирландцев, 91% датчан, 86% поляков.

За финансирование покупки и поставок ЕС военного оборудования для Украины выступает 92% шведов, 88% финнов, 88% датчан, 64% ирландцев, 76% литовцев, 83% нидерландцев, 80% поляков, 82% португальцев. Весной 2024 г. 68% ирландцев поддерживали военную помощь Украине.

За предоставление финансовой поддержки Украине выступают 90% датчан, 80% ирландцев, 78% литовцев, 84% нидерландцев, 86% португальцев, 96% шведов, 92% финнов, 79% поляков.

За предоставление Украине статуса кандидата, как потенциального члена ЕС, выступает 83% шведов, 72% финнов, 72% датчан, 74% литовцев, 75% поляков, 82% португальцев, 73% ирландцев и 69% нидерландцев.

С тезисом, что Украина, защищаясь от российской агрессии, защищает европейские ценности, согласны 94% шведов, 94% финнов, 90% датчан, 81% ирландцев, 87% нидерландцев, 86% поляков, 90% португальцев, 82% литовцев.

С утверждением, что в ЕС нужно тратить больше денег на оборону, согласны 75% датчан, 63% ирландцев, 72% литовцев, 84% нидерландцев, 71% шведов, 70% финнов, 81% поляков,72% литовцев.

Вторая группа – восемь стран Евросоюза: "Скептически, с недоверием к Украине"

Вторая группа стран – противоположность первой. Они, мягко говоря, скептики в отношении Украины. Если по гуманитарным аспектам они еще готовы нас поддерживать, то по отношению к России у них совсем другое отношение. Они весьма скептически относятся к европейской перспективе Украине и не уверены, что Украина защищает их ценности. В эту группу также входит восемь стран: Болгария, Венгрия, Словакия, Греция, Кипр, Чехия, Словения и Мальта. Отметим, что в этой группе пять стран были под советской оккупацией, т. е. они на своей шкуре знают советские имперские замашки. К сожалению, многие бизнес, экономические, а вслед за ними и политические элиты установили с Россией коммерческие связи, которые открыли им путь к обогащению. Греция, Кипр и Мальта целенаправленно были облюбованы Россией. Опять же деньги, ресурсы от России, а ей взамен статус стран, которые сидят на двух, а то и на трех стульях одновременно: Евросоюз, НАТО и Россия. Поэтому соответствующая информационная политика сформировала у большинства или, как минимум, у половины жителей этих стран недоверие и скепсис к Украине.

За введения ЕС экономических санкций на российское правительство, бизнес и людей выступает только 36% киприотов (59% против), 45% болгар (против 45%), 47% греков (46% против), 50% словенцев (46% против), 52% венгров (против 46%), 61% словаков (34% против), 63% чехов (против 32%), 65% мальтийцев (против 28%).

За финансирование покупки и поставок ЕС военного оборудования для Украины выступает только 26% болгар (против 68%), 41% чехов (против 56%), 28% греков (67% против), 23% киприотов (74% против), 46% мальтийцев (50% против), 38% венгров (59% против), 37% словенцев (61% против), 38% словаков (58% против). По данному вопросу в эту группу вошел Люксембург: 47% за и 46% против.

За предоставление финансовой поддержки Украине выступает 46% болгар (против 49%), 43% чехов (против 54%), 51% киприотов (против 46%), 51% греков (против 45%), 63% люксембуржцев (против 33%), 49% венгров (против 49%), 54% словенцев (против 45%), 53% словаков (против 45%), 66% мальтийцев (против 31%). По данному вопросу в эту группу вошли румыны. За предоставление финансовой помощи Украине высказались 55%, против 41%.

За предоставление Украине статуса кандидата как потенциального члена ЕС высказались 44% болгар (против 44%), 34% чехов (против 60%), 41% киприотов (против 53%), 41% греков (против 50%), 47% люксембуржцев (против 46%), 40% венгров (против 55%), 45% словенцев (против 50%), 54% словаков (против 39%), 52% мальтийцев (против 39%).

Тезис о том, что российское вторжение в Украину – это угроза безопасности ЕС, поддерживает 51% болгар (против 41%), 72% чехов (против 26%), 50% киприотов (против 46%), 55% греков (против 41%), 77% люксембуржцев (против 19%), 64% венгров (против 34%), 74% словенцев (против 24%), 78% словаков (против 19%), 75% мальтийцев (против 21%). По данному вопросу только Болгария, Греция и Кипр разделены наполовину. Очевидно, рашистские нарративы при помощи российской soft power и агентов влияния так долго промывали и промывают мозги жителям этих стран, что даже кровопролитная, геноцидная война, даже сотни тысяч жертв, разрушенные города, сотни убитых детей не воспринимается половиной граждан этих стран как угроза безопасности ЕС. Это типичное проявление "моя-хата-с-краю", аморальный пофигизм, который нацелен только на чарку-шкварку на своем столе, а то, что в Европе идет широкомасштабная война, так это же у них, у украинцев, а не нас, греков, киприотов и болгар.

С утверждением "Украина, защищаясь от российской агрессии, защищает европейские ценности", согласны 53% болгар (против 36%), 65% чехов (против 30%), 46% киприотов (против 47%), 52% греков (против 43%), 74% люксембуржцев (против 19%), 57% венгров (против 40%), 52% словенцев (против 44%), 70% словаков (против 25%), 65% мальтийцев (против 30%).

Наконец, с утверждением, что ЕС нужно тратить больше денег на оборону, согласны 50% болгар (против 35%), 55% чехов (против 37%), 69% киприотов (против 27%), 56% греков (против 37%), 66% люксембуржцев (против 28%), 74% венгров (против 24%), 42% словенцев (против 55%), 48% словаков (против 44%), 54% мальтийцев (против 40%).

Третья группа – 11 стран: "в принципе, "за" Украину, но не все так однозначно"

Третья группа стран по отношению к Украине – это большинство ЕС, его политический и геополитический центр. Сюда входят самые крупные и знаковые государства (Германия, Франция, Италия, Испания, Бельгия). К этой группе по отдельным аспектам присоединяются представители то первой, то второй групп. Однако поддержку стран этой группы нельзя принимать как нечто само собой разумеющееся. После 1000+ дней войны Украина должна обратить гораздо больше внимания на информационно-аналитическое сопровождение того, что происходит в стране, во всех странах Европейского Союза. Эмоциональные всплески и проклятия точно ни к чему. Нужна системная, скрупулезная, ежедневная работа с аудиториями стран, прежде всего второй и третьей группы. Для этого необходимо привлекать экспертов, инфлюенсеров из стран первой группы. Что-то мы делаем не так, если из всех наших соседей, с которыми мы граничим, только Польша уверенно входит в группу стран наших твердых друзей и союзников.

Польский президент недавно опубликовал цифры, из которых следует, что Польша – мировой лидер по помощи Украине как доли своего ВВП (4,91%). При этом регулярно возникают терки, споры, разногласия и даже конфликты между нашими странами. Во время войны нам нужно расширять круг надежных друзей и союзников, а не ссориться с горсткой тех, что есть. В информационном пространстве Украины должны регулярно появляться инфлюенсеры, аналитики, ученые из стран наших союзников, а также из стран-скептиков, чтобы они, в свою очередь, приглашали наших. У нас же по-прежнему доминируют представители России по самым разным темам. Причем они далеко не всегда профессиональны, часто несут в мозги украинцев сумятицу, подпитывают склоки и размежевания внутри украинского общества.

Европеизация Украины без переформатирования информационного поля страны, без изменения ориентация на страны ЕС невозможна. Да, противодействие рашистским нарративам, кремлевской лжи необходимо, но интеграцией украинского экспертного, информационного пространства в ЕС-овское эта задача решается гораздо эффективнее. Не будем забывать, что фашистская Россия более 20 лет активно, интенсивно, с большими ресурсами работает во многих странах ЕС. Тот расклад по отношению в ЕС к Украине, который есть сегодня, в значительной степени есть результат этой работы. Если мы продолжим плыть по течению, считая, что нам вся Европа должна, что европейцы по умолчанию обязаны поддерживать все наши инициативы и программы, то мы наверняка столкнемся с ростом скепсиса и недоверия к Украине.

Чтобы этого не было, нам нужны не только победы на фронте. Они добываются огромными усилиями, кровью наших героев. Мобилизация военной поддержки наших ВСУ – ключевая задача. Одновременно мы просто обязаны показать новые подходы, новое лицо Правительства. Интеграция в Евросоюз для стран Центральной и Восточной Европы – это был очень серьезный вызов нейтрализовать коррупцию, улучшить качество госуправления, создать институты защиты прав собственности и конкуренции, открыть страны для инвесторов из стран ЕС. Голоса тысяч предпринимателей, которые сумели войти на рынок Украины во время войны – это мощный голос в поддержку нашей страны в ЕС. Когда же Правительство страны вместо реформ продолжает работать в рамках модели Олигархат/Схематоз, когда вместо рыночных реформ мы получаем тотальное огосударствление экономики, когда вместо свободы перемещения товаров, услуг и капиталов мы на каждом шагу сталкиваемся с номенклатурными, правоохранительными барьерами и шлагбаумами, то доверие к стране неизбежно падает.

Ту честь, славу и восхищение, которые добывают Украине наши герои на передовой, в глазах жителей многих стран ЕС, особенно если они долгие годы были под влиянием рашистских нарративов, разбивают в пух и прах действия украинских VIP-распорядителей и потребителей чужого. Адвокатировать украинскую модель развития как профессиональную, эффективную, моральную и качественную язык ни у кого не поворачивается, потому что она таковой не является. Когда сами украинцы, наш национальный бизнес уверенно заявляет, что после 1000+ дней войны коррупции в стране по сравнению с довоенным уровнем не стало меньше, а даже больше, то как мы хотим с такой политикой убеждать болгар, румын, словаков, чехов или греков, которые от своих коррупционеров десятилетиями страдают?

Динамика социологических опросов жителей стран ЕС, позиция нового руководства США заставляет нас, наконец, обратить внимание на экономику, на институты государственного управления, на фундаменты нашей модели развития. Курс на сохранение старого постсовка и олиграхата в яркой европейской обертке Ukraine Facility – это грубая теоретическая ошибка. Таким путем в свое время пытался идти словацкий премьер В. Мечьяр. Более 15 лет после распада советской тоталитарной системы так правили политики Румынии и Болгарии. Они потеряли очень много времени, денег и ресурсов, прежде чем стать на путь экономической свободы, открытой конкуренции и защиты прав собственности. Украина уже более 10 лет находится в состоянии войны с рашистской империей, более 1000 дней в кровопролитной, широкомасштабной войне. Но даже это кричащее, орущее, бьющее в набат обстоятельство не подвигло украинские политические, экономические, номенклатурные, интеллектуальные, культурные элиты к системным, структурным, институциональным трансформациям. Это одна из главных причин охлаждения многих жителей стран ЕС к поддержке Украины. Это одна из основных причин растущего скепсиса, апатии, разочарования самих украинцев. Майданы на улице научились проводить. Мы находимся в такой критической точке истории, когда нам позарез нужен Майдан в голове. Революция идей – вот что вырвет нашу страну из лап токсичного прошлого, позволит быстрее победить врага и повернуться лицом к ценностям и институтам настоящего Запада. Библейское "выдави из себя раба" звучит для украинцев "выдави из себя совка".

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