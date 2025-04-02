Щось залишило глибокі шрами на дні світового океану: що пошматувало породу (фото)

Багаторічні глибоководні дослідження дають нам уявлення про те, як урагани впливають на сушу, кораблі та нафтові платформи. Однак раніше вчені випускали з уваги те, що урагани також впливають і на морське дно, приховане під товщею води.

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Про це пише SciTechDaily.

Унікальна підводна обсерваторія допомогла вченим заповнити прогалину в розумінні того, як урагани впливають на океан, особливо під його поверхнею. Багаторічні дані глибоководної обсерваторії показують, що урагани переносять рифові відкладення і забруднювальні речовини в глибини океану, впливаючи на секвестрацію вуглецю і хімію океану.

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Дослідники з Програми океанічних потоків (OFP) у Морській біологічній лабораторії (MBL) використовували у своїй роботі багаторічні дані підводної платформи, закріпленої на дні Саргасового моря. Вона відбирає проби кожні два тижні, роблячи свій внесок у майже 50-річну історію змін у глибинах океану.

Під час дослідження команда під керівництвом Рута Педроса-Паміса вивчила відкладення, які урагани Фабіан, 2003 рік, та Айгор, 2010 рік, перенесли з карбонатної платформи Бермудських островів і відклали в глибокому океані. Автори дослідження виявили значні ефекти, що тривають тижнями.

Після проходження урагану Айгор 2010 року частинки з спричиненого ураганом шлейфу опадів були зібрані на глибині 500 метрів Фото: JC Weber

Результати вказують на те, що ураган Фабіан всього за два тижні доставив у глибокий океан таку кількість опадів, які, як правило, накопичується за рік. Ці відкладення являють собою багатий карбонатами матеріал, що утворюється в екосистемі, що процвітає на рифтових платформах. Всі ці відкладення також чинять серйозний вплив на океанське середовище: якщо вони закриті, вони можуть поглинати вуглець протягом тисяч років, а то й довше. Вчені вважають, що відкладення також можуть надавати буферний ефект, допомагаючи компенсувати закислення океану.

За словами авторів дослідження, їхня робота фактично стала першою в історії, де вченим вдалося продемонструвати наслідки ураганів для океану майже в реальному часі. Результати дослідження також показують, що далеко не всі урагани насправді "викликають однакову реакцію". Багато в чому результат впливу залежить від глибини океану в конкретному районі, умов у верхньому шарі океану, а також характеристик урагану.

Зазначимо, що мілководні рифи поширені в усьому світі та з часом створюють великі платформи карбонату, які відіграють важливу роль у процесах накопичення опадів в океані, а також вуглецевому циклі. Згідно з оцінками вчених, на їхню частку припадає близько 50% мілководного виробництва карбонату, а також близько 25% всього карбонату, захованого в глибинах світового океану.

Раніше Фокус писав про те, що в центрі Тихого океану з'явилося гігантське, майже ідеальне кільце: його видно навіть із космосу.