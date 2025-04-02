У центрі Тихого океану з'явилося гігантське, майже ідеальне кільце: його видно навіть із космосу

Супутниковий знімок зафіксував неймовірно рідкісну подію — появу величезного, моторошно круглого кільця, що утворилося в самому центрі океану. Дослідники показали знімок загадкового кільця і розповіли, що саме його породило.

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Про це пише Live Science.

Дивовижний супутниковий знімок був зроблений за допомогою спектрорадіометра з помірною роздільною здатністю (MODIS) на супутнику NASA Terra у 2014 році. На знімку, наданому вченими, показано майже ідеальне хмарне коло, що утворилося в самому серці Тихого океану понад 10 років тому.

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Учені із Земної обсерваторії NASA зазначають, що такий тип хмар не є чимось незвичайним, його вкрай рідко можна знайти ізольованим. Однак структура, виявлена вченими 2014 року на північний захід від Гавайських островів, була величезною — її ширина становила близько 450 кілометрів.

Пухнасте кільце насправді складається з купчастих хмар, сформованих у конвективний осередок Релея-Бенара — метеорологічне явище, спричинене підйомом і опусканням повітря, нагрітого або охолодженого до різних температур, відоме як конвекція.

Зазначимо, існує два типи хмарних осередків:

закриті осередки, що виникають, коли холодне повітря опускається навколо межі осередків, спричиняючи утворення хмар у їхніх центрах;

відкриті комірки, що виникають, коли холодне повітря опускається в центр комірок, спричиняючи утворення хмар навколо їхньої грані.

Дослідники зазначають, що хмарне кільце на знімку 2014 року було утворено закритим осередком. Зазвичай хмарні осередки мають шестикутну форму і з'являються поруч з іншими осередками того ж типу, створюючи на небі помітні візерунки. Однак хмари з відкритими комірками часто утворюють тонкі стільниковидні решітки, однак, з якоїсь причини, ці комірки можуть існувати самі по собі.

Припускають, що понад 10 років тому самотнє хмарне кільце було спричинене ділянкою теплого повітря над невеликим островом або ділянкою води, яка була перегріта сонцем. Вчені пояснюють, оскільки тепле повітря стало плавучим і піднялося, утворилися купчасті хмари. Дощ охолодив би повітря під хмарами, викликавши низхідний потік, який відправив охолоджене дощем повітря назовні від початкового місця розташування хмар. Коли охолоджене дощем повітря зіткнулося з теплішим повітрям на краю осередку, воно, ймовірно, виштовхнуло тепле повітря вгору, що зрештою і призвело до утворення кільця.

Осередок хмари знаходився на південь від зони внутрішньотропічної конвергенції, що також могло зіграти свою роль в утворенні незвичайної форми. На фото також видно, що поверхня океану на схід від незвичайного кільця має металічний блиск. Це результат сонячного відблиску, коли сонячне світло відбивається від моря і повертається в наглядовий прилад у космосі.

Раніше Фокус писав про те, що недавня фотографія Землі з космосу розкриває нові деталі про нашу планету.