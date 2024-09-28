Шокує кожного: нещодавня фотографія Землі з космосу розкриває нові деталі про нашу планету

Багато людей думають, що материкова частина Землі зеленого кольору, але це далеко не так.

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Нова фотографія Землі з космосу змусила людей замислитися про те, який вигляд має планета. Про це повідомляє видання Unilad.

Багато хто вважає, що під час погляду на Землю з космосу можна побачити один або два кольори. Один із них, звісно, синій, адже більша її частина вкрита водою.

Але що щодо суші? Чи не думаєте ви, що насправді вона зелена? Саме так ми уявляємо собі Землю на більшості карт або візуалізацій.

Але насправді материкові частини планети є менш зеленими і більш коричневими.

Фотографія Землі з космосу розкриває нові деталі про нашу планету

Що стосується самого зображення, воно було зроблено із супутника GOES-East.

Деякі люди також були трохи здивовані кількістю хмар, які були над планетою.

Одна людина запитала в коментарях: "Така кількість хмарного покриву нормальна?"

Інший відповів їм і пояснив, що в будь-який момент часу хмарність становить близько 67 відсотків над Землею.

Такі незвичні фотографії справді змушують замислитися над важливими питаннями про наше місце у Всесвіті.

Як уже писав Фокус, нове дослідження зразків астероїда Бенну дало змогу вченим виявити хімічну сполуку, яка вказує на існування в Сонячній системі водної планети. Але вона давним-давно зникла. Вчені вважають, що астероїд був частиною цього водного світу.

Також Фокус писав про те, що у марсохода NASA на Марсі вийшов з ладу один з найважливіших приладів. З його допомогою марсохід шукає свідоцтва позаземного життя на Червоній планеті. Але вчені змогли відновити роботу цього приладу.