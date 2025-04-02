Что-то оставило глубокие шрамы на дне мирового океана: что исполосовало породу (фото)

Многолетние глубоководные исследования дают нам представление о том, как ураганы влияют на сушу, корабли и нефтяные платформы. Однако ранее ученые упускали из виду то, что ураганы также воздействуют и на морское дно, скрытое под толщей воды.

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Об этом пишет SciTechDaily.

Уникальная подводная обсерватория помогла ученым заполнить пробел в понимании того, как ураганы воздействуют на океан, особенно под его поверхностью. Многолетние данные глубоководной обсерватории показывают, что ураганы переносят рифовые отложения и загрязняющие вещества в глубины океана, влияя на секвестрацию углерода и химию океана.

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Исследователи из Программы океанических потоков (OFP) в Морской биологической лаборатории (MBL) использовали в своей работе многолетние данные подводной платформы, закрепленной на дне Саргассового моря. Она отбирает пробы каждые две недели, внося свой вклад в почти 50-летнюю историю изменений в глубинах океана.

В ходе исследования команда под управлением Рута Педроса-Памиса изучила отложения, которые ураганы Фабиан, 2003 год, и Айгор, 2010 год, перенесли с карбонатной платформы Бермудских островов и отложили в глубоком океане. Авторы исследования обнаружили значительные эффекты, длящиеся неделями.

После прохождения урагана Айгор в 2010 году частицы из вызванного ураганом шлейфа осадков были собраны на глубине 500 метров Фото: JC Weber

Результаты указывают на то, что ураган Фабиан всего за две недели доставил в глубокий океан такое количество осадков, которые, как правило, накапливается за год. Эти отложения представляют собой богатый карбонатами материал, образующийся в процветающей экосистеме на рифтовых платформах. Все эти отложения также оказывают серьезное воздействие на океанскую среду: если они закрыты, они могут поглощать углерод в течение тысяч лет, а то и дольше. Ученые полагают, что отложения также могут оказывать буферный эффект, помогая компенсировать закисление океана.

По словам авторов исследования, их работа фактически стала первой в истории, где ученым удалось продемонстрировать последствия ураганов для океана почти в реальном времени. Результаты исследования также показывают, что далеко не все ураганы на самом деле "вызывают одинаковую реакцию". Во многом результат воздействия зависит от глубины океана в конкретном районе, условий в верхнем слое океана, а также характеристик урагана.

Отметим, что мелководные рифы распространены по всему миру и со временем создают обширные платформы карбоната, играющие важную роль в процессах накопления осадков в океане, а также углеродном цикле. Согласно оценкам ученых, а их долю приходится около 50% мелководного производства карбоната, а также около 25% всего карбоната, спрятанного в глубинах мирового океана.

Ранее Фокус писал о том, что в центре Тихого океана появилось гигантское, почти идеальное кольцо: его видно даже из космоса.