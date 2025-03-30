Тридцать лет искали идеальную диету: ученые рассказали, как питаться, чтобы жить дольше

В стремлении раскрыть подходы к энергичной и свободной от болезней старости последние исследования ученых выявили глубокое влияние диетического выбора, сделанного в середине жизни. Всестороннее исследование, длившееся три десятилетия, показало, что люди, придерживающиеся определенных моделей здорового питания, имеют значительно больше шансов достичь 70-летнего возраста без хронических заболеваний.

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Об этом пишет ScienceAlert.

Исследование, проведенное группой специалистов из Гарвардской школы общественного здоровья имени Т.Х. Чана и Копенгагенского университета под руководством доктора Анн-Жюли Тессье, доцентки кафедры питания Монреальского университета, тщательно отслеживало пищевые привычки более 105 000 участников. Среди различных диет, участвовавших в исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine, наиболее эффективной оказалась альтернативная диета здорового питания (AHEI).

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Разработанная диетологами Гарварда, AHEI делает акцент на потреблении фруктов, овощей, цельного зерна, орехов, бобовых и полезных жиров, сводя к минимуму потребление красного и переработанного мяса, напитков с высоким содержанием сахара и избыточного количества соли. Оказалось, что у участников, тщательно соблюдающих AHEI, на 86% выше была вероятность здорового старения по сравнению с теми, кто придерживался этой диеты меньше.

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Само определение "здорового старения", данное в исследовании, включает в себя не только отсутствие основных хронических заболеваний, таких как рак, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, но и сохранение когнитивного, физического и психического благополучия.

Такой целостный подход подчеркивает важность диетических моделей, которые поддерживают общее состояние здоровья, а не просто предотвращают конкретные заболевания.

Исследование также обнаружило преимущества Планетарного индекса здорового питания (PHDI), который делает упор на растительную пищу и ограничивает продукты животного происхождения как для здоровья человека, так и для экологической устойчивости.

В то время как AHEI возглавил рейтинг, PHDI также продемонстрировал сильную связь со здоровым старением, что говорит о том, что диеты, полезные для планеты, могут одновременно укреплять здоровье человека.

Эти данные пополняют растущий массив доказательств в пользу перехода на рацион, богатый растительной пищей, дополненной умеренным количеством полезных продуктов животного происхождения. Такой рацион не только повышает вероятность здорового старения, но и позволяет гибко учитывать индивидуальные предпочтения разных людей, считают авторы.

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Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.