Жир от головной боли. Кетогенная диета помогает от мигрени, выяснило исследование

Облегчение от мигрени может наступить уже через пару приемов определенной пищи, согласно последним открытиям в области диетологии.

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В недавно опубликованном исследовании ученые изучили потенциал специальных диет, известных как кетогенные диеты, в облегчении мигрени. К сожалению, многие из существующих методов лечения не всегда хорошо работают и могут вызывать неприятные побочные эффекты, пишет Medical News.

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Мигрень — распространенная и часто изнурительная проблема, с которой сталкиваются люди во всем мире и эффективного универсального лекарства не существует. Однако некоторые недавние исследования показали, что определенные диеты могут помочь уменьшить тяжесть или частоту мигреней.

Кетогенная диета — одно из таких потенциальных решений. Она изменяет способ получения энергии нашим мозгом, переключаясь с использования глюкозы (вид сахара) на использование веществ, называемых кетоновыми телами. Этот переход может помочь уменьшить количество и интенсивность мигреней.

В данном исследовании ученые проанализировали различные кетогенные диеты, использовавшиеся в предыдущих исследованиях для лечения мигрени, включая кетогенную диету с очень низким содержанием калорий, модифицированную диету Аткинса, классическую кетогенную диету и прием β-гидроксибутирата. Эти диеты обычно подразумевают употребление пищи с высоким содержанием жиров, умеренным количеством белка и низким содержанием углеводов.

Они проанализировали различные исследовательские базы данных и нашли исследования, сравнивающие кетогенные диеты с другими диетами или плацебо, оценивая, уменьшают ли эти диеты мигрень у детей, подростков и взрослых. Они также проверили, переносимы ли эти диеты для людей.

После всестороннего анализа тысячи исследований исследователи сократили их число до десяти подходящих. Они обнаружили, что все кетогенные вмешательства имели значительный эффект, независимо от конкретного метода, использованного для вызывания кетоза (состояния использования кетонов для получения энергии).

Интересно, что процент отсева среди участников составил около 21%, причем этот показатель был выше для классической кетогенной диеты и ниже для модифицированной диеты Аткинса.

Полученные результаты позволяют предположить, что кетогенная диета может быть полезным инструментом в борьбе с мигренью. Однако для лучшего понимания этой взаимосвязи необходимы более подробные и стандартизированные исследования. Ключевые факторы, на которые следует обратить внимание, включают в себя то, насколько хорошо люди придерживаются диеты, связь между потерей веса и улучшением мигрени у людей с избыточным весом, а также то, как именно кетогенная диета помогает облегчить мигрень.

Будущие исследования также должны изучить, какой тип кетогенной диеты работает лучше всего, как долго люди должны соблюдать диету, и можно ли успешно использовать эти диеты в сочетании с традиционными методами лечения мигрени. Хотя это интересная область исследований, важно помнить, что кетогенная диета еще не является панацеей от мигрени. Как всегда, прежде чем вносить значительные изменения в свой рацион, проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.

Ранее Фокус писал о пользе средиземноморской диеты. Ученые выяснили, что приверженность средиземноморской диете связана с более высоким уровнем физической подготовки.

Также Фокус писал о том, что лекарства от давления также могут облегчить мигрень. Ваша ежедневная таблетка от гипертонии также может быть скрытым секретом уменьшения количества мигреней, согласно недавнему исследованию.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.