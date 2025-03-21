Порятунок для епілептиків: учені створили нову лікувальну формулу канабісу

Епілепсія є серйозною хворобою, яка зазвичай проявляє себе раптово і ставить під загрозу життя хворих на неї людей. Однак нещодавно вчені знайшли несподіваного помічника в боротьбі з нею і ним виявилася популярна в усьому світі рослина.

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Недавні розробки в галузі медицини відкрили для вчених новий підхід до підвищення терапевтичного потенціалу канабідіолу (CBD), непсихоактивної сполуки, одержуваної з рослини канабіс. Їхній винахід обіцяє допомогти мільйонам у боротьбі з епілепсією і розсіяним склерозом, пише Newswise.

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CBD відомий своїми знеболювальними, протизапальними і нейропротекторними властивостями, що робить його перспективним кандидатом для лікування таких захворювань, як епілепсія і розсіяний склероз. Однак його клінічна ефективність була ускладнена через погану розчинність у воді та обмежену абсорбцію в людському організмі.

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Виявилася не такою вже й корисною: вчені виявили побічний ефект медичної марихуани

Дослідники з Університету Південної Австралії розв'язали цю проблему, створивши фосфоліпідний комплекс (CBD-PLC), що значно підвищує розчинність CBD і його засвоюваність у шлунково-кишковому тракті. Провідний дослідник професор Санджай Гарг зазначає, що це досягнення може призвести до більш стабільних і ефективних результатів при використанні менших пероральних доз CBD.

Дослідження, опубліковане в International Journal of Molecular Sciences, повідомляє, що фосфоліпідний комплекс покращив швидкість розчинення CBD з 0% до 67,1% протягом трьох годин, що свідчить про значне поліпшення вивільнення препарату.

У дослідженнях клітинного поглинання CBD-PLC продемонстрував збільшення проникності на 32,7% порівняно з немодифікованим CBD, що забезпечує вищу абсорбцію через стінки кишківника. Це покращення усуває суттєве обмеження наявних пероральних препаратів CBD, коли лише невелика частина досягає кровотоку, тим самим обмежуючи терапевтичний ефект.

Додатковою перевагою цієї нової системи доставки є її підвищена стабільність. Традиційні препарати CBD мають тенденцію руйнуватися з часом під впливом тепла, світла або кисню, що знижує їхню ефективність і термін зберігання. Однак CBD-PLC зберігає свої характеристики протягом 12 місяців за різних умов зберігання, що робить його більш надійним варіантом для застосування у фармацевтиці.

Перший автор роботи, Табата Мута, підкреслює, що поліпшення біодоступності означає, що менші дози дають змогу досягти того самого терапевтичного ефекту, що потенційно знижує побічні ефекти і робить лікування більш економічно ефективним. Дослідницька група вважає, що ця інновація може вийти за рамки CBD, забезпечивши основу для поліпшення всмоктування інших погано розчинних у воді ліків.

Раніше Фокус писав про неоднозначний вплив марихуани на післяопераційне відновлення. Перше у своєму роді дослідження виявило зв'язок між різними моделями вживання канабісу пацієнтами і тим, наскільки добре вони відновлюються після операції.

Також Фокус писав про те, що припинення вживання марихуани викликає часті яскраві сновидіння. Вчені пояснили, які процеси відбуваються у нас в організмі під час відмови від вживання канабісу і як це впливає на якість нашого сну і пам'ять.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.