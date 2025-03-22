Альтернатива реабілітації: вчені створили новий препарат для відновлення після інсульту

Інсульт здатен миттєво зробити людину безпорадною, позбавивши можливості контролювати своє тіло. Однак нещодавно вчені розробили новий засіб, який може допомогти відновити здатність рухатися.

Related video

Вчені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) представили новий препарат DDL-920, який здатний зробити революцію в реабілітації після інсульту, імітуючи ефект фізіотерапії. Автори стверджують, що такий підхід може допомогти мільйонам людей повернути можливість до пересування після події, пише New Atlas.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Очолювана доктором Томасом Кармайклом, професором і завідувачем кафедри неврології UCLA, дослідницька група прагнула усунути обмеження традиційної реабілітації після інсульту, яка часто спирається виключно на фізіотерапію.

Важливо

Інсульт виявився небезпечнішим для жінок: учені з'ясували фактор його частого розвитку

У своєму новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature Communications, учені помітили, що під час інсульту порушується зв'язок між певними клітинами мозку, зокрема нейронами парвальбуміну. Ці нейрони мають вирішальне значення для генерації гамма-коливань — мозкових ритмів, необхідних для координації рухів.

Ввівши DDL-920 у мишачі моделі, команда успішно відновила ці гамма-осциляції, ефективно відновивши втрачені зв'язки між нейронами, що призвело до значного поліпшення контролю над рухами.

Хоча ці результати можуть вселити надію в багатьох людей вже на цій стадії, важливо розуміти, що DDL-920 поки що був протестований тільки на тваринних моделях. Вченим ще необхідно провести великі випробування на людях, щоб оцінити його безпеку та ефективність, перш ніж розглядати його як життєздатний варіант лікування.

У будь-якому разі, останні експерименти показали весь потенціал DDL-920, а також свідчать про більш широке зрушення в бік інтеграції молекулярної медицини в реабілітаційну практику, вважають автори. Такі досягнення можуть прокласти шлях до більш ефективних і доступних методів лікування пацієнтів з інсультом у всьому світі.

Інсульт — одна з основних причин непрацездатності в усьому світі, від якої щорічно страждають мільйони людей. Такі інновації, як DDL-920, дають людству надію на прискорення відновлення і поліпшення якості життя людей, які пережили цей важкий виклик.

Раніше Фокус писав про п'ять щоденних звичок, які допоможуть зміцнити здоров'я мозку. У гонитві за здоровим мозком наука і повсякденні звички перетинаються напрочуд простими способами, виливаючись у легкі та ефективні кроки зі зміцнення самопочуття нашого центру прийняття рішень.

Також Фокус писав про те, що навіть найменші фізичні вправи можуть знизити ризик інсульту. Також щоденні прогулянки потенційно можуть сприяти зниженню ймовірності розвитку порушень серцевого ритму, відомих як фібриляція передсердь.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.