Відкриті консервні банки небезпечно зберігати в холодильнику: вчені розповіли, чому

За словами дослідників, зберігання їжі у відкритих консервних банках насправді може бути небезпечним для нашого здоров'я.

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Більшість людей на планеті стикалися зі спокусою поставити відкриту банку консервованої квасолі або кукурудзи до холодильника, щоб використати пізніше. Однак учені попереджають, що є вагома причина не робити цього, пише IFLScience.

За даними експертів з Мічиганського університету, найбільшу проблему становить вилуговування металу — процес, під час якого металевий матеріал банки з часом просочується в їжу. Річ у тім, що після відкриття консервної банки її внутрішня частина піддається впливу повітря, а окиснення може прискорити перенесення металів у їжу. Це особливо проблематично для кислих продуктів, таких як консервовані томати, які можуть прискорити руйнування внутрішнього покриття банки, збільшуючи ризик зараження.

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У дослідженні 2019 року вчені виявили, що їжа з консервованих банок не повинна піддаватися тривалому впливу кисню, особливо після розтину — це збільшує вилуговування металів, таких як залізо і цинк, з упаковки в їжу.

Науковці зазначають, все ще немає неспростовних доказів того, що цей процес становить серйозну небезпеку для здоров'я людини, але про небезпеку все одно слід знати. По-перше, важливо розуміти, що людському організму насправді необхідна лише невелика кількість заліза для здорового функціонування. По-друге, навіть якщо вилужені метали не зашкодять здоров'ю людини, вони здатні змінювати смак їжі. Результати дослідження вже показали, що висококислотні продукти можуть вилуговувати метал або металічні присмаки з банок.

Однак це не єдина небезпека. Науковці також попереджають, що в останні десятиліття в консервних банках таїлася ще одна небезпека: бісфенол А (BPA) — промисловий хімікат, який часто використовують для покриття внутрішньої частини банок для запобігання вилуговуванню і псуванню продуктів.

У дослідженні 2020 року вчені виявили, що консерви є поширеним джерелом ВРА і ці хімікати мають негативні наслідки для здоров'я. Наприклад, великі дослідження показали, що BPA може імітувати естроген, взаємодіючи з рецепторами естрогену, що може порушити нормальну гормональну функцію.

Деякі експерти також припускають, що зберігання продуктів у відкритих банках збільшує ризик потрапляння ВРА в їжу. Пізніше вчені також виявили обмежені докази цього.

Як зберігати залишки консерви в холодильнику

За словами дослідників, рішення насправді надзвичайно просте — слід перекласти консерви в чистий герметичний контейнер, а потім прибрати в холодильник. За даними Міністерства сільського господарства США, невикористані продукти з металу можна зберігати в холодильнику, але їх необхідно перекласти в "харчовий скляний або пластиковий контейнер" і використати протягом чотирьох днів.

Раніше Фокус писав про консервацію віком 830 млн років: у сольових відкладеннях знайдено стародавні мікроорганізми.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.