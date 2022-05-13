Консервація віком 830 млн років: у сольових відкладах знайдено стародавні мікроорганізми

Нове відкриття підтверджує той факт, що на Марсі також можуть зберегтися ознаки стародавнього мікробного життя.

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Американські вчені виявили в Австралії крихітні бульбашки у кристалах солі зі слідами клітин та водоростей, яким 830 млн років. Нове відкриття показує, що мікроорганізми можуть зберегтися в сольових відкладах протягом сотень мільйонів років. Це також говорить про те, що, можливо, у таких відкладеннях на Марсі також могли залишитися сліди стародавнього марсіанського життя, пише Forbes.

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Кристали солі з'являються у водоймищах, де випарувалася вода. Під час утворення вони можуть "впіймати" крихітні бульбашки води в кристалічних структурах, які називаються первинними включеннями. Крім води ці включення можуть вловлювати будь-які тверді речовини, що були у воді. Це можуть бути мінерали, які залишилися після випаровування води, або залишки органіки.

[ + – ] Американські вчені виявили в Австралії крихітні бульбашки в кристалах солі зі слідами клітин та водоростей, яким 830 млн років Фото: Forbes

У межах попередніх досліджень вчені вже знаходили сліди мікроорганізмів та органічних сполук у сольових відкладах пермського періоду, яким 250 млн років. На цей раз вчені Сара Шредер-Гомес, Кетлін Бенісон та Єремія Бернау вивчили зразки з геологічної формації Браун в Австралії. Ця формація складається з шарів осадових порід, таких як алевроліти та аргіліти. Вони відклалися понад 800 млн років тому на місці висохлого озера тоді, коли тут був дуже спекотний клімат. Коли вода випарувалася, то утворилися кристали солі й вони потрапили до аргілітів.

[ + – ] Аргіліти є дрібнозернистими осадовими породами, початковими складовими яких були глини або мули Фото: wikipedia

Вчені провели ретельне дослідження структури осадових порід, щоб ідентифікувати первинні рідинні включення та те, що в них знаходиться, зберігшись у кристалах солі.

В результаті вчені виявили, що у твердих речовинах, які потрапили в рідинні включення, знаходяться клітини прокаріотів (одноклітинних організмів) та еукаріотів (багатоклітинних організмів, до яких належать і водорості), а також інші органічні сполуки.

Знання про те, що мікроорганізми на Землі можуть зберегтися в кристалах солі протягом сотень мільйонів років, може допомогти вченим у пошуках позаземного життя. Наприклад, марсохід Perseverance виявив сольові відкладення в гірських породах у кратері Єзеро на Марсі. Ці сольові відкладення могли виникнути, коли випарувалася вода на Червоній планеті.

[ + – ] Марсохід Perseverance виявив сольові відкладення в гірських породах у кратері Єзеро на Марсі Фото: ISS

Можливо, в цих кристалах солі також залишилися крихітні бульбашки марсіанської води, які також зберегли сліди стародавнього марсіанського мікробного життя. Але про це стане відомо лише тоді, коли всі зібрані марсоходом Perseverance зразки ґрунту доставлять на Землю. А це станеться вже наступного десятиліття.