Консервация возрастом 830 млн лет: в солевых отложениях найдены древние микроорганизмы

Новое открытие подтверждает тот факт, что на Марсе также могут сохраниться признаки древней микробной жизни.

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Американские ученые обнаружили в Австралии крошечные пузырьки в кристаллах соли со следами клеток и водорослей, которым 830 млн лет. Новое открытие показывает, что микроорганизмы могут сохраниться в солевых отложениях на протяжении сотен миллионов лет. Это также говорит о том, что, возможно, в подобных отложениях на Марсе также могли остаться следы древней марсианской жизни, пишет Forbes.

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Кристаллы соли появляются в водоемах, где испарилась вода. Во время образования они могут "поймать" крошечные пузырьки воды в кристаллических структурах, которые называются первичными включениями. Кроме воды эти включения могут улавливать любые твердые вещества, которые находились в воде. Это могут быть минералы, которые остались после испарения воды или остатки органики.

[ + – ] Американские ученые обнаружили в Австралии крошечные пузырьки в кристаллах соли со следами клеток и водорослей, которым 830 млн лет Фото: Forbes

В рамках предыдущих исследований ученые уже находили следы микроорганизмов и органических соединений в солевых отложениях пермского периода, которым 250 млн лет. В этот раз ученые Сара Шредер-Гомес, Кэтлин Бенисон и Иеремия Бернау изучили образцы из геологической формации Браун в Австралии. Эта формация состоит из слоев осадочных пород, таких как алевролиты и аргиллиты. Они отложились более 800 млн лет назад на месте высохшего озера в то время, когда здесь был очень жаркий климат. Когда вода испарилась, то образовались кристаллы соли и они попали в аргиллиты.

[ + – ] Аргиллиты представляют собой мелкозернистые осадочные породы, первоначальными составляющими которых были глины или илы Фото: wikipedia

Ученые провели тщательное исследование структуры осадочных пород, чтобы идентифицировать первичные жидкостные включения и то, что в них находится, сохранившись в кристаллах соли.

В результате ученые обнаружили, что в твердых веществах, которые попали в жидкостные включения находятся клетки прокариотов (одноклеточных организмов) и эукариотов (многоклеточных организмов, к которым относятся и водоросли), а также другие органические соединения.

Знание о том, что микроорганизмы на Земле могут сохраниться в кристаллах соли в течение сотен миллионов лет может помочь ученым в поисках внеземной жизни. Например, марсоход Perseverance обнаружил солевые отложения в горных породах в кратере Езеро на Марсе. Эти солевые отложения могли появиться, когда испарилась вода на Красной планете.

[ + – ] Марсоход Perseverance обнаружил солевые отложения в горных породах в кратере Езеро на Марсе Фото: NASA

Возможно в этих кристаллах соли также остались крошечные пузырьки марсианской воды, которые также сохранили следы древней марсианской микробной жизни. Но об этом станет известно только тогда, когда все собранные марсоходом Perseverance образцы грунта будут доставлены на Землю. А это случится уже в следующем десятилетии.