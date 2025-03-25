Открытые консервные банки опасно хранить в холодильнике: ученые рассказали, почему

По словам исследователей, хранение еды в открытых консервных банках на самом деле может быть опасно для нашего здоровья.

Related video

Большинство людей на планете сталкивались с соблазном поставить открытую банку консервированной фасоли или кукурузы в холодильник, чтобы использовать позже. Однако ученые предупреждают, что есть веская причина не делать этого, пишет IFLScience.

По данным экспертов из Мичиганского университета, наибольшую проблему представляет выщелачивание металла — процесс, при котором металлический материал банки со временем просачивается в еду. Дело в том, что после открытия консервной банки ее внутренняя часть подвергается воздействию воздуха, а окисление может ускорить перенос металлов в еду. Это особенно проблематично для кислых продуктов, таких как консервированные томаты, которые могут ускорить разрушение внутреннего покрытия банки, увеличивая риск заражения.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В исследовании 2019 года ученые обнаружили, что пища из консервированных банок не должна подвергаться длительному воздействию кислорода, особенно после вскрытия — то увеличивает выщелачивание металлов, таких как железо и цинк, из упаковки в пищу.

Ученые отмечают, все еще нет неопровержимых доказательств того, что этот процесс представляет серьезную опасность для здоровья человека, об опасности все равно следует знать. Во-первых, важно понимать, что человеческому организму на самом деле необходимо лишь небольшое количество железа для здорового функционирования. Во-вторых, даже если выщелоченные металлы не навредят здоровью человека, они способны менять вкус еды. Результаты исследования уже показали, что высококислотные продукты могут выщелачивать металл или металлические привкусы из банок.

Однако это не единственная опасность. Ученые также предупреждают, что в последние десятилетия в консервных банках таилась еще одна опасность: бисфенол А (BPA) — промышленный химикат, часто используемый для покрытия внутренней части банок для предотвращения выщелачивания и порчи продуктов.

В исследовании 2020 года ученые обнаружили, что консервы являются распространенным источником ВРА и эти химикаты имеют негативные последствия для здоровья. Например, обширные исследования показали, что BPA может имитировать эстроген, взаимодействуя с рецепторами эстрогена, что может нарушить нормальную гормональную функцию.

Некоторые эксперты также предполагают, что хранение продуктов в открытых банках увеличивает риск попадания ВРА в пищу. Позже ученые также обнаружили ограниченные доказательства этого.

Как хранить остатки консервы в холодильнике

По словам исследователей, решение на самом деле чрезвычайно простое — следует переложить консервы в чистый герметичный контейнер, а затем убрать в холодильник. По данным Министерства сельского хозяйства США, неиспользованные продукты из металла можно хранить в холодильнике, но их необходимо переложить в "пищевой стеклянный или пластиковый контейнер" и использовать в течение четырех дней.

Ранее Фокус писал о консервации возрастом 830 млн лет: в солевых отложениях найдены древние микроорганизмы.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.