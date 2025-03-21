"Продовжує показувати нові трюки": вчені б'ють на сполох щодо мутації вірусу H5N1

Пташиний грип не сприймається багатьма всерйоз, можливо, через свою назву, а може, в усьому винна нещодавня пандемія і втома від цієї теми. Однак учені нагадують, що ігнорування проблеми не зменшує її небезпеки для нас.

Related video

Вчені нагадали нам, що останнім часом наш новий і небезпечний мікроскопічний противник непомітно просувається вперед, привертаючи увагу систем охорони здоров'я в усьому світі. Вірус H5N1, широко відомий як пташиний грип, зазнає мутацій, адаптуючись до умов, які раніше не спостерігалися. Ця еволюція дала змогу вірусу заражати не тільки птахів, а й ссавців, включно з молочною худобою і домашніми тваринами, що викликає побоювання з приводу його потенційного впливу на здоров'я людини, пише The Verge.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Біолог-обчислювач із Національного інституту здоров'я, Марта Нельсон, уже тривалий час уважно стежить за розвитком подій. Вона зазначає, що вірус "пристосовується до ссавців і продовжує показувати нові трюки".

Важливо

Пташиний грип убив людину у США: чи варто побоюватися іншим країнам, розповіли лікарі

Особливу тривогу викликає поява генотипу D1.1, нового варіанту вірусу H5N1. Спочатку поширений серед диких птахів і домашньої худоби, цей генотип було нещодавно виявлено в молочної худоби в кількох штатах США, включно з Невадою та Аризоною. Така міжвидова передача вірусу свідчить про помітну зміну в його поведінці, оскільки тепер він заражає не тільки традиційних пташиних господарів.

Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) повідомили про випадки захворювання людей, пов'язані з цим спалахом. Станом на 24 лютого 2025 року, вірусом H5N1 заразилися троє людей у країні: працівник молочної ферми в Неваді, працівник птахофабрики в Огайо і власник домашньої птиці у Вайомінгу.

Тоді як у працівника молочної ферми спостерігалися слабкі симптоми, двом іншим знадобилася госпіталізація. Ці випадки підкреслюють потенційну загрозу вірусу для людей, особливо тих, хто перебуває в безпосередньому контакті із зараженими тваринами, вважають учені.

Здатність генотипу D1.1 заражати ссавців була пов'язана з певними генетичними мутаціями. Зокрема, мутацію PB2 D701N було виявлено у зразках молочної худоби та в одному випадку захворювання людини у США. Ця мутація пов'язана з посиленим розмноженням вірусу в організмі ссавців, що свідчить про підвищену пристосованість H5N1 до неавіаційних видів.

У відповідь на ці події експерти з таких установ, як Медичний коледж Бейлора, виступають за термінове вжиття попереджувальних заходів. Вони наголошують на необхідності негайної вакцинації проти H5N1 не тільки домашньої птиці, а й молочної худоби, а також тих, хто за нею доглядає. Такі превентивні стратегії покликані стримати поширення вірусу і знизити ризик потенційної пандемії, чим нещодавно закінчився спалах COVID-19.

Незважаючи на ці тривожні тенденції, CDC стверджує, що наразі ризик для населення залишається низьким. Проте ситуація ретельно відстежується, і органи охорони здоров'я готові вжити додаткових заходів у разі потреби. Мінлива природа вірусу H5N1 слугує яскравим нагадуванням про важливість пильності та готовності до боротьби з новими інфекційними захворюваннями.

Вірус H5N1 існує вже кілька десятиліть і вражав переважно птахів. Його нещодавня адаптація до зараження ссавців є безпрецедентною і підкреслює динамічний характер еволюції вірусів. Цей перехід ставить нові завдання перед охороною здоров'я та тваринництвом, вимагаючи скоординованих та поінформованих заходів у відповідь для управління потенційними ризиками, пов'язаними з цим еволюціонуючим патогеном.

Раніше Фокус писав про те, що пташиний грип уже далеко не тільки пташиний. Він дістався до норок і морських левів.

Також Фокус писав про те, звідки останнім часом з'являється стільки вірусів. Наразі налічується близько 1,67 мільйона вірусів, що заражають ссавців і птахів, які ще належить ідентифікувати. Вважається, що до 827 000 з них здатні заразити людину.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.