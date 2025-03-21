Померли собака і кіт: у двох містах Київської області виявили сказ у тварин

У Бучі через випадок сказу у безпритульного кота ввели карантинні обмеження на 60 днів. Перед загибеллю кіт контактував із трьома домашніми тваринами.

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У Київській області зафіксовано випадки сказу у двох містах. В Бучі 19 березня про виявлення скаженого безпритульного кота повідомила міська рада, а 21 березня повідомлення про загибель від сказу безпритульного собаки в Боярці опублікувало Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області у Facebook.

Сказ у Боярці

У місті Боярка на Київщині посилили заходи боротьби зі сказом через загибель від цієї хвороби безпритульного собаки.

Київська державна обласна лікарня ветеринарної медицини організувала подвірні обходи з 19 березня, щоб зробити профілактичні щеплення домашніх котів і собак.

Зазначається, що вакцинація тварин проводиться в лікарні у м. Вишневе за адресою: вул. Балукова, 28.

"Якщо вас укусила чи обслинила тварина (особливо дика чи безпритульна), негайно зверніться до лікаря! В разі, якщо вашу тварину покусала інша тварина, інформація щодо щеплень якої невідома, негайно зверніться до ветеринарного лікаря задля проведення вимушеної вакцинації улюбленця", — нагадують в держпродспоживслужбі.

У Боярці вакцинують тварин після виявлення сказу в безпритульного собаки Фото: Fаcebook / Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області

Сказ у Бучі

У Бучі захворювання на сказ було зареєстровано на вулиці Яблунська 19 березня. Від хвороби загинув безпритульний кіт, до того він контактував із трьома домашніми тваринами.

Через випадок сказу у кота в місті ввели карантинні обмеження на 60 днів.

В місті організували обхід по дворах для проведення безплатних щеплень. В міській раді нагадали, що власники тварин також можуть вакцинувати улюбленців у приватних клініках, однак мають повідомити про це до державної ветеринарної служби.

"Просимо всіх мешканців відповідально ставитись до вакцинації своїх тварин та співпрацювати з ветеринарною службою для захисту здоров’я населення", — написали в Бучанській міськраді.

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