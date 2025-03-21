Умерли собака и кот: в двух городах Киевской области обнаружили бешенство у животных

В Буче из-за случая бешенства у бездомного кота ввели карантинные ограничения на 60 дней. Перед гибелью кот контактировал с тремя домашними животными.

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В Киевской области зафиксированы случаи бешенства в двух городах. В Буче 19 марта об обнаружении бешеного бездомного кота сообщил городской совет, а 21 марта сообщение о гибели от бешенства бездомной собаки в Боярке опубликовало Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области в Facebook.

Сказка в Боярке

В городе Боярка Киевской области усилили меры борьбы с бешенством из-за гибели от этой болезни бездомной собаки.

Киевская государственная областная больница ветеринарной медицины организовала подворные обходы с 19 марта, чтобы сделать профилактические прививки домашних котов и собак.

Отмечается, что вакцинация животных проводится в больнице в г. Вишневое по адресу: ул. Балукова, 28.

"Если вас укусило или обслюнявило животное (особенно дикое или бездомное), немедленно обратитесь к врачу! В случае, если ваше животное покусало другое животное, информация о прививках которого неизвестна, немедленно обратитесь к ветеринарному врачу для проведения вынужденной вакцинации любимца", — напоминают в госпродпотребслужбе.

В Боярке вакцинируют животных после обнаружения бешенства у бездомной собаки Фото: Fаcebook / Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області

Бешенство в Буче

В Буче заболевание бешенством было зарегистрировано на улице Яблунская 19 марта. От болезни погиб бездомный кот, до того он контактировал с тремя домашними животными.

Из-за случая бешенства у кота в городе ввели карантинные ограничения на 60 дней.

В городе организовали обход по дворам для проведения бесплатных прививок. В городском совете напомнили, что владельцы животных также могут вакцинировать любимцев в частных клиниках, однако должны сообщить об этом в государственную ветеринарную службу.

"Просим всех жителей ответственно относиться к вакцинации своих животных и сотрудничать с ветеринарной службой для защиты здоровья населения", — написали в Бучанском горсовете.

Напомним, 8 марта главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что в Украине превышен эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ сразу в пяти регионах.

25 февраля СМИ писали о неизвестной болезни в Конго, которая убивает за 48 часов. Первая вспышка произошла после того, как трое детей съели летучую мышь.