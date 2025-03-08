Украинцев атакует грипп: сразу в пяти регионах превышен эпидемиологический порог, — Кузин

Еженедельно гриппом и ОРВИ болеет от 250 до 270 тысяч украинцев, вирусы гриппа сейчас циркулируют в 22 регионах.

Related video

Сейчас в нескольких областях превышен эпидемиологический порог — Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой. В то же время, несмотря на такую статистику распространения заболевания, украинцы не спешат делать прививки, поскольку вакцина от гриппа не входит в Национальный календарь прививок и ее приходится покупать самостоятельно. Подробности о ситуации с гриппом и ОРВИ в Украине сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин во время эфира телемарафона 7 марта.

"Сегодня в 22 областях страны зарегистрирована циркуляция вирусов гриппа, что свидетельствует о переходе от ОРВИ к гриппу", — сообщил медик.

При этом пик заболеваемости, как сообщают в Министерстве здравоохранения, приходился на февраль 2025 года. С 24 февраля по 2 марта в стране заболели 273 220 человек, из них 144 335 — дети, по данным, обнародованным на сайте Минздрава 5 марта.

Также Минздрав сообщает, что в 12 областях Украины зафиксирован средний уровень заболеваемости — в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской и Черниговской областях. Там могут применяться усиленные противоэпидемические меры, в частности локальный карантин. По решению областной комиссии ТЭБ и ЧС, детей могут перевести на дистанционное обучение.

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины отмечают, что показатель заболеваемости ОРВИ в стране сейчас соответствует среднему уровню превышения эпидемического порога, рассчитанного для Украины.

"Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ, включая COVID-19, составляет 758,4 на 100 000 населения", — сообщают в ведомстве.

Всего в мире ежегодно регистрируется около одного миллиарда случаев сезонного гриппа, в том числе 3-5 миллионов случаев тяжелой формы заболеваниями, как отмечают во Всемирной организации здравоохранения. Людей призывают вакцинироваться и соблюдать противоэпидемические меры.

Напомним, в феврале ситуация с гриппом в Украине была несколько сложнее: в нескольких областях власти вводили локальные карантины и закрывали школы.

Ранее ученые выяснили, что лучше всего вакцинировать для профилактики гриппа детей в возрасте от 6 до 59 месяцев. Детали исследования испанских ученых Фокус рассказывал 7 октября 2024 года.