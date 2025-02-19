В Украине распространяются ОРВИ, грипп и вирус COVID-19: где вводят локальный карантин

Всего за неделю простудными заболеваниями в Украине переболели почти 207 тысяч человек. В некоторых областях закрываются школы, а власти вводят локальные карантины.

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В Украине стремительно распространяется ОРВИ, грипп и вирус COVID-19, в 16 областях введены противоэпидемические меры. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Всего за неделю с 10 по 16 февраля в Украине переболело 206 653 человека, из них 60% — это дети. В больницы с осложнениями попали 2 130 взрослых и 3 276 детей. Минздрав прогнозирует, что к апрелю вирус гриппа будет преобладать над коронавирусом.

Областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вправе вводить локальные карантины. Если такой режим введут, обучение в школах будет дистанционным и ограничат количество посетителей других учреждений, чтобы остановить распространение и передачу ОРВИ и стабилизировать ситуацию.

Чиновники считают ежегодную вакцинацию самым действенным способом профилактики гриппа и COVID-19. Прививаться можно не только в начале, но и на протяжении всего эпидемического сезона.

"В настоящее время все области снабжены вакциной против COVID-19. Вакцина против гриппа доступна в аптеках. К 16 февраля против гриппа вакцинировались 109 913 человек", — заключили в министерстве.

Отметим, что во Львовской области школьники с 18 февраля будут учиться удаленно 11 дней, в регионе фиксируется увеличение количества заболевших гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог в регионе превышен на 46%. В Киевской области учеников и педагогов 45 школ перевели на дистанционное обучение.

Напомним, ученые выяснили, что наиболее эффективно вакцины против гриппа действуют у детей возрастом от 6 до 59 месяцев.

Некоторые страны ввели ограничения на применение сиропов от кашля для детей младше шести лет. Cедативный эффект таких лекарств на основе опиоидов, могут причинить серьезный вред здоровью.