Во Львовской области ввели "масочный режим" в больницах, а школы отправили на "дистанционку"

За прошедшую неделю во Львовской области зафиксировали более 15 тысяч больных ОРВИ. Эпидемический порог превышен на 46%, заявили в ОГА.

Related video

С 18 февраля школы Львовской области перейдут на дистанционное обучение. Такое решение приняла комиссия областной администрации по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за резкого роста ОРВИ. В больницах вводят "масочный режим", ограничили посещение пациентов и запретили массовые мероприятия в помещениях. Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в понедельник, 17 февраля.

Заместитель генерального директора Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Мария Озирковская во время брифинга отметила, что уровень заболеваемости превышает эпидемический порог на 46%, что соответствует высокому уровню интенсивности эпидемического процесса. За прошедшую неделю было зарегистрировано более 15 тысяч случаев заболевания. Это на 22% больше, чем неделей ранее.

Также она сообщила, что большую долю больных составляют дети в возрасте от 5 до 14 лет, что составляет 53% от общего количества. Во Львовской области преимущественно фиксируют случаи гриппа типа А и Б, а также циркуляцию других вирусов из группы ОРЗ, среди которых аденовирусы и вирусы парагриппа.

Директор департамента образования и науки Львовской ОВА Олег Паска объяснил, что комиссия приняла решение о переходе учреждений общего среднего образования на дистанционное обучение на 11 дней — с 18 по 28 февраля.

Он подчеркнул, что речь идет не о введении карантина, а об организации обучения в онлайн-формате. По его словам, учителя имеют достаточный опыт работы с дистанционными платформами, что позволит обеспечить непрерывность образовательного процесса.

Информации о возможных изменениях в учебном процессе в самом Львове пока нет. Предварительно известно, что школы города пока не планируют переходить на дистанционное обучение.

Напомним, в Украине с января начала расти заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. В некоторых областях школы ушли на дистанционное обучение.

12 февраля Министерство здравоохранения предупредило, что из-за роста заболеваемости ОРВИ в Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях могут ввести "локальный карантин".