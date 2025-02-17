На Львівщині запровадили "масковий режим" у лікарнях, а школи відправили на "дистанційку"

За минулий тиждень на Львівщині зафіксували понад 15 тисяч хворих на ГРВІ. Епідемічний поріг перевищений на 46%, заявили в ОВА.

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З 18 лютого школи Львівської області перейдуть на дистанційне навчання. Таке рішення ухвалила комісія обласної адміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій через різке зростання ГРВІ. У лікарнях запроваджують "масковий режим", обмежили відвідування пацієнтів і заборонили масові заходи у приміщеннях. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у понеділок, 17 лютого.

Заступниця генерального директора Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Марія Озірковська під час брифінгу зазначила, що рівень захворюваності перевищує епідемічний поріг на 46%, що відповідає високому рівню інтенсивності епідемічного процесу. За минулий тиждень було зареєстровано понад 15 тисяч випадків захворювання. Це на 22% більше, ніж тижнем раніше.

Також вона повідомила, що більшу частку хворих становлять діти віком від 5 до 14 років, що складає 53% від загальної кількості. На Львівщині переважно фіксують випадки грипу типу А і Б, а також циркуляцію інших вірусів із групи ГРЗ, серед яких аденовіруси та віруси парагрипу.

Директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска пояснив, що комісія ухвалила рішення про перехід закладів загальної середньої освіти на дистанційне навчання на 11 днів — з 18 по 28 лютого.

Він наголосив, що йдеться не про запровадження карантину, а про організацію навчання в онлайн-форматі. За його словами, вчителі мають достатній досвід роботи з дистанційними платформами, що дозволить забезпечити безперервність освітнього процесу.

Інформації щодо можливих змін у навчальному процесі у самому Львові наразі немає. Попередньо відомо, що школи міста поки що не планують переходити на дистанційне навчання.

Нагадаємо, в Україні з січня почала зростати захворюваність на ГРВІ, грип і COVID-19. У деяких областях школи пішли на дистанційне навчання.

12 лютого Міністерство охорони здоров'я попередило, що через зростання захворюваності на ГРВІ в Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій і Чернівецькій областях можуть запровадити "локальний карантин".