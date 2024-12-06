"Захворюваність зросла на понад 30%": у Києві серед дітей шириться грип, чи буде епідемія

Лише за тиждень у столиці зафіксували понад 10 тисяч нових випадків грипу та ГРВІ. Медикиня Ірина Алексєєва пояснила, як вберегти себе від можливих ускладнень.

Протягом минулого тижня у Києві зафіксували 10133 нові випадки захворювання на грип та ГРВІ, в тому числі COVID-19. У Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб у коментарі "ТСН" 6 грудня, що кількість випадків зросла на 3,2% і пацієнтами стають все більше дітей.

"Воно відбувається коштом дітей, які на 7,1% почали більше хворіти. Це відбувається через тісне спілкування в організованих шкільних колективах. Учні завжди є індикатором захворюваності – якщо вона спостерігається серед школярів, то це означає, що ситуація погіршується. За останній тиждень захворюваність серед школярів зросла на понад 30%", — пояснила завідувачка відділення профілактики інфекційних захворювань Ірина Алексєєва.

У Києві починається сезон грипу

Окрім звичайних респіраторних вірусів у столиці починає активно циркулювати грип.

"Вже є пацієнти, у яких, після відбору зразків для лабораторних досліджень, виявлено вірус грипу А. На цьому тижні у зразках одного пацієнта виявили грип Б. Це не якийсь там страшний грип, але сам факт його виявлення насторожує фахівців, бо це означає, що у Києві активно розпочинається сезон грипу", — розповіла лікарка.

Вона порекомендувала киянам не зволікати й зробити щеплення проти грипу та ГРВІ, щоб уникнути ускладнень.

Коронавірус доповнює грип

З-поміж 10 тисяч мешканців столиці — у невеликої частини минулого тижня виявили COVID-19, лише у 138 осіб.

"Його було виявлено методом проведення лабораторних або швидких тестів. І це лише ті люди, які звернулися по допомогу. Але чимало громадян не звертаються до лікарень і лікуються вдома, чого не варто робити", — зауважила Алексєєва.

З її слів, останнім часом пацієнтів з ускладненнями стало менше, за той тиждень у реанімацію потрапили лише двоє. Однак у Києві спостерігається тенденція: коли активізується грип, він витісняє коронавірус.

"Ці вірусні захворювання ніби доповнюють одне одного. Коли минає грип — одразу збільшується кількість пацієнтів з ковідом, і навпаки", — додала медикиня.

Чи буде епідемія

Вона спрогнозувала, що захворюваність буде рости, нині грип та ГРВІ поширюються серед дітей. Поки школярів не відпустять на зимові канікули, випадків буде лише більшати.

"Як тільки учні підуть на канікули, рівень захворюваності буде знижуватися, але по їх закінченні, варто знову очікувати на зростання", — попередила Алексєєва.

Причини поширення вірусів

Перше, що сприяє розповсюдженню хвороби — повітряні тривоги та необхідність йти в укриття. У закритому приміщенні немає розмежування учнів або карантинних класів, і зараза легше передається.

Другий фактор — легковажність батьків, які відправляють хворих дітей у школу або дитсадок. Дорослі нерідко вважають, що достатньо збити температуру, але на розповсюдження хвороби це не впливає.

"Ми рекомендуємо садочкам та школам не приймати хворих дітей на заняття, але дорослі вважають, що їм потрібно заробляти, тому, якщо у дитини стан здоров’я не критичний, вони ведуть її до школи. Так робити не варто. Потрібно активніше вести профілактичну та роз’яснювальну роботу серед батьків", — підкреслила лікарка.

Нагадаємо, 5 грудня у ЮНЕСКО до Реєстру належних практик з охорони нематеріальної культурної спадщини людства включили програму з охорони кобзарсько-лірницької традиції. До цього списку Україна подала номінацію вперше.

Також 5 грудня українцям по телебаченню показали пропагандистське кремлівське відео. Ворожі хакери атакували низку провайдерів, які транслюють українські канали.