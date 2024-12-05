Українське кобзарство визнали всесвітньою нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО (фото)

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) визнала українське кобзарство частиною нематеріальної культурної спадщини. "Переконати" чиновників допоміг військовослужбовець ЗСУ, музикант Тарас Компаніченко, виступивши під час сесії.

У четвер, 5 грудня, під час 19-й сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань охорони нематеріальної культурної спадщини, яка проходить в Парагваї, програму з охорони кобзарсько-лірницької традиції включили до Реєстру належних практик з охорони нематеріальної культурної спадщини людства. Про це повідомили у міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

До цього списку Україна подала номінацію вперше.

Успіху з визнання, як наголошується, передувала кропітка й щоденна робота української ініціативної групи, яка розпочалася в серпні 2022 року, після внесення "Кобзарства" до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Як наголошують у профільному міністерстві, визнання кобзарсько-лірницької традиції на світовому рівні є перемогою, яка є особливо важливою, коли, як і за часів козацтва, братчики кобзарських цехів пліч-о-пліч з українськими воїнами борються проти ворога, надихаючи на боротьбу всіх українців.

Представляв українську кобзарсько-лірницьку традицію на сесії ЮНЕСКО відомий кобзар, військовослужбовець ЗСУ та народний артист України — Тарас Компаніченко, який після визнання кобзарської номінації зазначив, що це визнання є тріумфом української культури та українського духу.

Хто такий Тарас Компаніченко

Фото: Тарас Компаніченко

Тарас Компаніченко є мультиінструменталістом, який грає на кобзі, бандурі та лірі, дослідник старовинних музичних традицій України, лідер гурту "Хорея Козацька". Заслужений та народний артист України, лауреат Шевченківської премії.

Під час Революції Гідності дав десятки концертів на Майдані, виконував пісні військового циклу. Після початку російсько-української війни у березні 2014-го — частий гість зони бойових дій, де виступав перед воїнами української армії та добровольцями.

З початком повномасштабного вторгнення мобілізувався до ЗСУ, проходить службу у 241 окремій бригаді територіальної оборони.

Нагадаємо, рок-гурт Metallica опублікував виступ військового 112-ї окремої бригади територіальної оборони Києва Тараса Столяра, який зіграв композицію Nothing Else Matters на 62-струнній бандурі.

Раніше ЮНЕСКО визнала відомий суп том ям частиною всесвітньої культурної спадщини. Ця традиційна страва, популярна в Таїланді та Лаосі, стала візитівкою тайської кухні.