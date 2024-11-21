Гурт Metallica опублікував кадри із бандуристом-військовослужбовцем ЗСУ (відео)

Заслужений артист України Тарас Столяр разом з іншими музикантами, які нині стали військовими, зіграли 170 концентрів під час гастролей у США.

Рок-гурт Metallica опублікував виступ військового 112-ї окремої бригади територіальної оборони Києва Тараса Столяра, який грав композицію Nothing Else Matters ("Все інше не важливо") на 62-струнній бандурі. Відео було оприлюднено на офіційній сторінці музичного колективу в Instagram.

Заслужений артист України Тарас Столяр у складі "Культурного десанту" разом з іншими музикантами, які нині стали військовими, зіграли 170 концентрів під час гастролей у США.

У Metallica розповіли, що дізналися про "Культурний десант" від вокаліста та гітариста гурту Джеймса Гетфілда.

У "Культурному десанті" раніше розповідали, що на початку літа відправились в тур Сполученими Штатами, даючи змогу західній аудиторії глибше відчути Україну.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року у мережі завірусилося відео, як Тарас Столяр на передовій грав на бандурі композицію Nothing Else Matters. Волонтер та український гонщик Олексій Мочанов пообіцяв тоді зробити все, щоб учасники Metallica дізналися про це виконання та "кайфонули".

У квітні 2022 року Metallica пожертвувала на допомогу Україну 500 тисяч доларів. Гроші призначалися на потреби українських біженців, котрі постраждали від російської військової агресії та були змушені тікати зі свого дому в пошуках безпеки.