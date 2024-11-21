Группа Metallica опубликовала кадры с бандуристом-военнослужащим ВСУ (видео)

Заслуженный артист Украины Тарас Столяр вместе с другими музыкантами, которые сейчас стали военными, сыграли 170 концентров во время гастролей в США.

Рок-группа Metallica опубликовала выступление военного 112-й отдельной бригады территориальной обороны Киева Тараса Столяра, который играл композицию Nothing Else Matters ("Все остальное не важно") на 62-струнной бандуре. Видео было обнародовано на официальной странице музыкального коллектива в Instagram.

Заслуженный артист Украины Тарас Столяр в составе "Культурного десанта" вместе с другими музыкантами, которые сейчас стали военными, сыграли 170 концентров во время гастролей в США.

В Metallica рассказали, что узнали о "Культурном десанте" от вокалиста и гитариста группы Джеймса Хэтфилда.

В "Культурном десанте" ранее рассказывали, что в начале лета отправились в тур по Соединенным Штатам, позволяя западной аудитории глубже почувствовать Украину.

Напомним, в ноябре 2023 года в сети завирусилось видео, как Тарас Столяр на передовой играл на бандуре композицию Nothing Else Matters. Волонтер и украинский гонщик Алексей Мочанов пообещал тогда сделать все, чтобы участники Metallica узнали об этом исполнении и "кайфонули".

В апреле 2022 года Metallica пожертвовала на помощь Украине 500 тысяч долларов. Деньги предназначались на нужды украинских беженцев, которые пострадали от российской военной агрессии и были вынуждены бежать из своего дома в поисках безопасности.