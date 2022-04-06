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Группа Metallica пожертвовала Украине полмиллиона долларов

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Metallica поддержала Украину, Metallica передала Украине 500 тысяч долларов, Metallica передала Украине полмиллиона долларов
Фото: Соцсети | Группа Metallica

Деньги пойдут на помощь украинским беженцам.

Легендарная американская группа Metallica пожертвовала на помощь Украине 500 тысяч долларов. Об этом сообщает NME.

Деньги пойдут на нужды украинских беженцев, пострадавших от российской военной агрессии и вынужденных бежать из своего дома в поисках безопасности.

Как известно, 4 апреля 2022 года музыканты металл-группы из Лос-Анджелеса создали благотворительный фонд All Within My Hands, а уже с него передали деньги организации World Central Kitchen, организующей поставки еды для беженцев из Украины.

Группа Metallica призвала помогать Украине

Ларк Ульрих, один из членов группы, отметил, что они восхищаются работой шефа Хосе Андреса, который вместе с поварами World Central Kitchen работает "на передовой в условиях гуманитарного кризиса".

Артисты планируют собрать миллион долларов, поэтому будут удваивать все поступления, которые пожертвуют в фонд желающие люди.

Также другие участники Metallica, Джеймс Хетфилд и Кирк Хэмметт поддерживают эту инициативу помощи украинцам, продавая на аукционах свои легендарные гитары.

Напомним, Маккензи Скотт, самая богатая женщина мира и бывшая жена Джеффа Безоса, пожертвовала Украине 100 миллионов долларов.

Также Фокус писал о том, какие мировые знаменитости публично поддерживают Украину и оказывают материальную помощь.