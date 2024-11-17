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МирФан

Всем миром собирали деньги на лечение: "больной" мужчина похвастался новой квартирой (фото)

Больной раком мужчина удивил благотворителей приобретением квартиры, что об этом известно, скандал
Фото: Shuidichou | Лана Муфея обвиняют в мошенничестве

Стало известно, что в собственности подозреваемого также есть две жилые квартиры стоимостью до миллиона юаней и коммерческая недвижимость за 3,8 млн юаней.

29-летнего "больного раком" мужчину из Китая, который пытался собрать в интернете 900 тысяч юаней (около 5,1 млн грн) на лечение, подозревают в нецелевой растрате средств. Это произошло после того, как он опубликовал фотографии своей новенькой квартиры, пишет издание NetEase.

У Лана Муфея из города Ичан, что в центральной китайской провинции Хубэй, врачи диагностировали лимфому Ходжкина. Вскоре он запустил кампанию по сбору средств на популярной благотворительной платформе Shuidichou, а уже через несколько дней собрал более 700 тысяч юаней (4 млн грн).

Мужчина представился выпускником Нанкинского университета 2020 года, который до болезни работал в крупной интернет-компании в Гуанчжоу. Свой диагноз фигурант истории подтвердил официальной справкой.

Муфей заверил, что финансовые трудности в его семье начались еще после болезни и смерти его отца, в результате чего пришлось расплачиваться с многочисленными долгами.

Сомнения относительно честности слов мужчины появились, когда он похвастался в групповом чате фотографиями только что приобретённой квартиры, коротко подписав снимки: "Это моя новая квартира, общая стоимость 738 000 юаней".

Больной раком мужчина удивил благотворителей приобретением квартиры, что об этом известно, скандал Fullscreen
Новая квартира Лана Муфея
Фото: Shuidichou
Больной раком мужчина удивил благотворителей приобретением квартиры, что об этом известно, скандал Fullscreen
Новая квартира Лана Муфея
Фото: Shuidichou

Позже появилась информация, что в собственности Лана также есть две жилые квартиры стоимостью до миллиона юаней (около 5,8 млн грн) и коммерческая недвижимость за 3,8 млн юаней, которая приносила 145 тысяч юаней (826 тыс. грн) ежегодного дохода от аренды. Однако в его профиле на благотворительной платформе указано лишь одно жилье стоимостью до 500 тысяч юаней (2,8 млн грн), а также автомобиль.

В конце концов, администраторы благотворительной платформы закрыли страницу Лана, сославшись на то, что автор объявления скрыл реальное финансовое состояние своей семьи.

Больной раком мужчина удивил благотворителей приобретением квартиры, что об этом известно, скандал Fullscreen
Мужчина похвастался приобретением квартиры в групповом чате
Фото: Shuidichou

"В соответствии с правилами, все собранные средства на общую сумму 278 204 юаней вернут донорам. Пользователь добавлен в черный список. Ему навсегда запрещено инициировать любые кампании по сбору средств на нашей платформе", — говорится в заявлении.

К тому времени Лан получил помощь от 4 536 благотворителей, которые осуществили пожертвование. Подозреваемый, в свою очередь, отвергает все обвинения.

Напомним, ранее Фокус писал, что женатый мужчина из Китая, кроме официальной жены, имел еще четыре любовницы, которые жили в одном жилом комплексе, но не знали друг о друге. Их тайную связь, длившуюся более четырех лет, раскрыли случайно.