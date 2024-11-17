Всем миром собирали деньги на лечение: "больной" мужчина похвастался новой квартирой (фото)

Стало известно, что в собственности подозреваемого также есть две жилые квартиры стоимостью до миллиона юаней и коммерческая недвижимость за 3,8 млн юаней.

29-летнего "больного раком" мужчину из Китая, который пытался собрать в интернете 900 тысяч юаней (около 5,1 млн грн) на лечение, подозревают в нецелевой растрате средств. Это произошло после того, как он опубликовал фотографии своей новенькой квартиры, пишет издание NetEase.

У Лана Муфея из города Ичан, что в центральной китайской провинции Хубэй, врачи диагностировали лимфому Ходжкина. Вскоре он запустил кампанию по сбору средств на популярной благотворительной платформе Shuidichou, а уже через несколько дней собрал более 700 тысяч юаней (4 млн грн).

Мужчина представился выпускником Нанкинского университета 2020 года, который до болезни работал в крупной интернет-компании в Гуанчжоу. Свой диагноз фигурант истории подтвердил официальной справкой.

Муфей заверил, что финансовые трудности в его семье начались еще после болезни и смерти его отца, в результате чего пришлось расплачиваться с многочисленными долгами.

Сомнения относительно честности слов мужчины появились, когда он похвастался в групповом чате фотографиями только что приобретённой квартиры, коротко подписав снимки: "Это моя новая квартира, общая стоимость 738 000 юаней".

Новая квартира Лана Муфея Фото: Shuidichou Новая квартира Лана Муфея Фото: Shuidichou

Позже появилась информация, что в собственности Лана также есть две жилые квартиры стоимостью до миллиона юаней (около 5,8 млн грн) и коммерческая недвижимость за 3,8 млн юаней, которая приносила 145 тысяч юаней (826 тыс. грн) ежегодного дохода от аренды. Однако в его профиле на благотворительной платформе указано лишь одно жилье стоимостью до 500 тысяч юаней (2,8 млн грн), а также автомобиль.

В конце концов, администраторы благотворительной платформы закрыли страницу Лана, сославшись на то, что автор объявления скрыл реальное финансовое состояние своей семьи.

Мужчина похвастался приобретением квартиры в групповом чате Фото: Shuidichou

"В соответствии с правилами, все собранные средства на общую сумму 278 204 юаней вернут донорам. Пользователь добавлен в черный список. Ему навсегда запрещено инициировать любые кампании по сбору средств на нашей платформе", — говорится в заявлении.

К тому времени Лан получил помощь от 4 536 благотворителей, которые осуществили пожертвование. Подозреваемый, в свою очередь, отвергает все обвинения.

Напомним, ранее Фокус писал, что женатый мужчина из Китая, кроме официальной жены, имел еще четыре любовницы, которые жили в одном жилом комплексе, но не знали друг о друге. Их тайную связь, длившуюся более четырех лет, раскрыли случайно.