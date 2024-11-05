Женатый мужчина имел четыре любовницы: они жили в одном комплексе, но не знали друг о друге

Мошенник обманывал доверчивых женщин, выманивая у них десятки тысяч юаней. До сих пор остается загадкой, как ему удавалось не попасться с поличным в течение четырех лет.

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Женатый мужчина из Китая, кроме официальной жены, имел еще четыре любовницы, которые жили в одном комплексе, но не знали друг о друге. Их тайную связь, которая длилась более четырех лет, раскрыли случайно. Об этом пишет издание SCMP.

Сообщается, что фигурант этой истории, Сяоцзюнь (имя изменено), родом из провинции Цзилинь, что на северо-востоке Китая. Мужчина вырос в неблагополучной семье и бросил среднюю школу, однако создал себе образ "богача во втором поколении". Он имел большой успех в построении отношений с женщинами, одаривая их поддельными предметы роскоши, купленными в интернете за копейки.

Когда одна из его избранниц, Сяоцзя, забеременела, мужчина предложил ей зарегистрировать брак. Вскоре молодая жена узнала о его реальном финансовом положении. В конце концов, она решила воспитывать ребенка сама и выгнала мужа из дома.

Всего через неделю после переезда Сяоцзюнь познакомился в онлайн-игре с другой женщиной и применил похожую тактику, чтобы завоевать её доверие и расположение, в итоге выманив 140 тысяч юаней (19 700 долларов США), которые спустил на поддержание своего состоятельного имиджа.

Несмотря на развод с женой и новый роман, Сяоцзюнь продолжал организовывать подобные схемы с тремя другими женщинами, которые жили в его жилом комплексе: студентками университета Сяоминь и Сяосинь, а также медсестрой Сяолан. Его новые жертвы также обеднели на десятки тысяч юаней.

Китаец годами выманивал деньги у женщин Фото: Facebook/SCMP composite

В апреле прошлого года Сяосинь срочно нужно было заплатить за обучение и она попросила любимого вернуть 10 тысяч юаней. Тот в свою очередь арендовал роскошный автомобиль, чтобы встретиться с девушкой, передал черный пластиковый пакет и отметил, что там 100 тысяч юаней, но приказал не открывать сумку, потому что это якобы для "важного дела".

Через месяц Сяосинь заметила, что любимый все реже выходит на связь и начал игнорировать ее. Проверив сумку, она увидела поддельные наличные и сообщила об этом полиции, которая позже задержала мошенника.

Недавно прокуратура района Фэнгман города Цзилинь приговорила Сяоцзюня к девяти годам и шести месяцам заключения, а также оштрафовала его на 120 тысяч юаней за мошенничество, двоеженство и кражу. Найденные у него дома 280 тысяч юаней конфисковали и вернули потерпевшим.

До сих пор остается загадкой, как китайцу удавалось поддерживать отношения с разными женщинами в одном комплексе и не попасться на горячем.

Напомним, ранее Фокус писал, что женщина отклонила предложение руки и сердца своего партнера после 10 лет отношений. Мужчина объясняет, что не спешил с женитьбой, так как боролся с тревожностью, а также ADHD — расстройством, связанным с дефицитом внимания и гиперактивностью. Однажды, решившись создать семью, он неожиданно получил отказ и позже рассказал об этом в Reddit.

Кроме того, 21-летняя Лили после восьми лет отношений с любимым Максом случайно узнала о его реальном возрасте — и правда ее шокировала. Об этом досадном опыте девушка рассказала на одном из тематических форумов.