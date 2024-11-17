Усім світом збирали гроші на лікування: "хворий" чоловік похвастався новою квартирою (фото)

Стало відомо, що у власності підозрюваного також є дві житлові квартири вартістю до мільйона юанів та комерційна нерухомість за 3,8 млн юанів.

29-річного "хворого на рак" чоловіка з Китаю, який намагався зібрати в інтернеті 900 тисяч юанів (близько 5,1 млн грн) на лікування, підозрюють у нецільовій розтраті коштів. Це сталося після того, як він опублікував фотографії своєї новенької квартири, пише видання NetEase.

У Лана Муфея з міста Ічан, що у центральній китайській провінції Хубей, лікарі діагностували лімфому Ходжкіна. Невдовзі він запустив кампанію зі збору коштів на популярній благодійній платформі Shuidichou, а вже за кілька днів зібрав понад 700 тисяч юанів (4 млн грн).

Чоловік представився випускником Нанкінського університету 2020 року, який до хвороби працював у великій інтернет-компанії в Гуанчжоу. Свій діагноз фігурант історії підтвердив офіційною довідкою.

Муфей запевнив, що фінансові труднощі в його родині почались ще після хвороби та смерті його батька, в результаті чого довелось розплачуватися з численними боргами.

Сумніви щодо чесності слів чоловіка з'явилися, коли він похизувався у груповому чаті фотографіями щойно придбаної квартири, коротко підписавши знімки: "Це моя нова квартира, загальна вартість 738 000 юанів".

Нова квартира Лана Муфея Фото: Shuidichou Нова квартира Лана Муфея Фото: Shuidichou

Пізніше з’явилась інформація, що у власності Лана також є дві житлові квартири вартістю до мільйона юанів (близько 5,8 млн грн) та комерційна нерухомість за 3,8 млн юанів, яка приносила 145 тисяч юанів (826 тис. грн) щорічного доходу від оренди. Однак в його профілі на благодійній платформі вказане лише одне житло вартістю до 500 тисяч юанів (2,8 млн грн), а також автомобіль.

Врешті-решт, адміністратори благодійної платформи закрили сторінку Лана, пославшись на те, що автор оголошення приховав реальний фінансовий стан своєї сім'ї.

Чоловік похизувався придбанням квартири у груповому чаті Фото: Shuidichou

"Відповідно до правил, всі зібрані кошти на загальну суму 278 204 юанів повернуть донорам. Користувач доданий до чорного списку. Йому назавжди заборонено ініціювати будь-які кампанії зі збору коштів на нашій платформі", — йдеться в заяві.

На той час Лан отримав допомогу від 4 536 благодійників, які здійснили пожертву. Підозрюваний, своєю чергою, відкидає всі звинувачення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що одружений чоловік з Китаю, окрім офіційної дружини, мав ще чотири коханки, які жили в одному житловому комплексі, але не знали одна про одну. Їхній таємний зв'язок, що тривав понад чотири роки, розкрили випадково.