Миллионы украинских заробитчан еще до полномасштабной войны успешно "осваивали" европейские рынки труда. Однако мужчины, которые до войны составляли подавляющее большинство заробитчан, сейчас стали невыездными, и теперь большинство — за женщинами, часто с маленькими детьми. Куда они идут работать?

По данным ООН, сейчас в Европе находятся 6,2 млн украинцев, из них статус временной защиты имеют около 4,2 млн. И их количество продолжает увеличиваться. Чаще всего новые беженцы оседают в Германии, Чехии, Нидерландах. Сегодня в Германии живут более 1,2 млн. украинцев со статусом временной защиты, в Польше — 981,3 тыс., в Чехии — около 380 тыс. Получается ли у них изменить рынок труда "под себя" — в материале Фокуса.

Украинцы в Европе: погоды не делают, но…

Эксперты говорят, что учитывая то, что в целом население ЕС превышает 500 млн человек, четыре и даже пять миллионов украинских беженцев, из которых почти половину составляют дети и пожилые люди, "погоды" на местном рынке труда не делают. К тому же и из трудоспособных работают далеко не все.

По данным Миграционной платформы EWL, например, в Литве трудоустроены около 62% украинских беженцев. Но в большинстве стран Европы картина значительно хуже.

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"В Германии официально трудоустроены лишь 22%, еще около 20% работают неофициально", — привел цифры глава Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Однако, добавляет эксперт, в отдельных сегментах влияние украинских работников все же достаточно существенное.

Медианные зарплаты в некоторых отраслях Германии*

Средняя зарплата 3796 Средняя зарплата у мужчин 3930 Средняя зарплата у женщин 3563 Хирург 7100 Врач 6785 ІТ-разработчик 5470 Учитель 4724 Медсестра 4056 Водитель 2930 Уход за пожилыми 2906 Строитель 2897 Продавец 2728

*По данным DW (евро в месяц, брутто)

"Учитывая соотношение украинцев и местных, я бы не сказала, что украинцы захватили эстонский рынок труда, — соглашается рекрутер компании по трудоустройству Hendersons OÜ (Эстония) Елена Антонив. — Если речь идет о заводах, то, думаю, на каждом работает не более 10-15% украинцев. Физическая сила нужна на всех предприятиях, поэтому мужчинам достаточно несложно найти работу на конвейере или разнорабочего. По статистике, из каждых 100 украинских безработных в Эстонии, получающих пособие, 99 — женщины, и только 1 — мужчина".

Украинские женщины, особенно с маленькими детьми и предпенсионного возраста, часто устраиваются на работу в кейтеринговые компании

Украинские женщины, особенно с маленькими детьми и предпенсионного возраста, чаще всего устраиваются в кейтеринговые компании. Можно найти работу, где смена длится 6 часов, а рабочий день начинается в 6:30, в 7:00 или в 7:30. Мамам это подходит, потому что в 14:00 они уже свободны, можно заниматься ребенком, многие успевают еще и подрабатывать уборкой. Женщин 50+ это устраивает, потому что работа, по сравнению, например, с работой на заводе, не очень тяжелая, рабочий день короткий, при этом предприятие платит минимальную зарплату, которая нужна для медстраховки. К тому же — бесплатное питание и возможность приобрести еду по себестоимости.

Индустрия красоты: украинки уже не демпингуют

Но есть сферы, где украинки действительно почти "захватили" местный рынок, и это не уборка.

"Прежде всего, это индустрия красоты — как ресницы-ноготочки, так и серьезные косметологические процедуры, — отметила в разговоре с Фокусом Елена Антонив. — После начала полномасштабной войны в Эстонию приехали немало косметологов с медицинским образованием и современным оборудованием, которые готовы предложить самые разнообразные услуги. Еще три года назад в Эстонии такие услуги не были популярны, но сейчас интерес растет. Не мешает даже языковой барьер — ни эстонки, ни украинки не боятся недопонимания из-за незнания языка".

Украинки "захватывают" европейский рынок красоты Фото: Getty Images

Кстати, вопреки стереотипам, демпингуют украинки в сфере красоты редко. Профессионалы знают себе цену, и не готовы брать за работу меньше, чем местные. А у новичков, которые только начали собственное дело и низкими ценами пытаются привлечь клиентов, мало что получается. Люди понимают, что низкая цена — это плата за риск, ведь фактически на тебе планируют учиться, поэтому соглашаются на это единицы.

"Когда я приехала в Чехию весной 2022-го года, также пыталась привлечь клиентов низкими ценами, — говорит маникюрша из Киева Марина. — В салон меня без знания языка и чешских сертификатов не брали, поэтому ездила на машине и делала маникюр дома у клиентов на 25% дешевле, чем в салоне. Но быстро поняла, что это невыгодно. Во-первых, с собой нужно возить кучу вещей — инструменты, лампы, лаки и так далее. Во-вторых, большие расходы на топливо. В-третьих, я чувствовала: чем ниже моя цена, тем меньше меня ценят как специалиста, а я действительно крутой специалист. Поэтому через несколько месяцев подняла цены, а потом вообще открыли свое дело с коллегой из Одессы".

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Еще одна сфера, где украинки могут проявить себя лучше, чем местные, — это сфера питания. В местных группах Фейсбука в Латвии, Литве, Эстонии, Германии публикуется множество объявлений, где украинки предлагают готовые ежедневные блюда, заморозку, выпечку, праздничные торты на заказ. Правда, чаще всего это нелегальная занятость, но многие украинки открывают собственные бизнесы именно в сфере питания — от изделий на заказ до собственных кафе и кондитерских.

Мужчины в ЕС: захватывают строительство

Что касается мужчин, то они в Эстонии почти вытеснили местных из такси и доставки. Чтобы устроиться в тот же Bolt, достаточно открыть предпринимательский счет в банке: это легко и быстро. Также много украинских мужчин работают в строительстве.

Местные кадровые порталы переполнены вакансиями строителей Фото: УНИАН

"После начала полномасштабной войны некоторые из тех, кто работал здесь на стройках по рабочей визе, быстро сориентировались и после предоставления им временной защиты открыли свои OÜ (аналог украинского ООО), — рассказывает Елена Антонив. — Затем набрали на работу соотечественников, теперь успешно выигрывают тендеры и зарабатывают неплохие деньги. Они прекрасно чувствуют себя с весны до осени, а зимой, когда строительство приостанавливается, на 3-4 месяца устраиваются на завод. Аналогично некоторые открыли OÜ, занимающиеся чисткой лесов: работа тяжелая, но прибыльная".

Немало украинцев со строительными специальностями работают в сфере ремонтов квартир и домов

Нужно сказать, что сфера строительства нуждается в рабочих почти по всей Европе. Например, большинство вакансий в группе "Работа в Германии" — именно на строительстве. Но особенно большой дефицит кадров наблюдается в странах с относительно невысокими зарплатами. В той же Польше строителей после начала полномасштабной войны стало меньше, потому что украинцы получили возможность уехать в Германию, Великобританию, США и другие страны, где зарплаты значительно больше. "На работу требуются строители. Арматурщик, каменщик, опалубщик, помощник. Строительство частных домов, Варшава и окрестности. Официальный труд", — в Фейсбуке опубликованы десятки подобных объявлений.

Также немало украинцев со строительными специальностями работают в сфере ремонтов квартир и домов. И у многих в последнее время дела пошли гораздо лучше. "Официально я открыл фирму в Лодзе еще 5 лет назад, — рассказал в разговоре с Фокусом киевлянин Михаил. — Но только в прошлом году мы вышли на действительно высокие масштабы и начали серьезно отвоевывать "ремонтный" рынок".