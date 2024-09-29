Немало украинцев с февраля 2022 года успели не только устроиться в Европе и найти работу, но и открыть собственный бизнес. Сколько времени ушло на то, чтобы начать дело своей мечты, какой путь пришлось пройти и что пошло не по плану? Об этом в материале Фокуса.

Related video

Три героини материала Фокуса — это украинки, которые открыли свой бизнес в Эстонии после начала полномасштабной войны. У каждой из них своя жизнь, свой бизнес и своя история, которой они согласились поделиться с нашим изданием.

Владелица кафе Croissant (Кохтла-Ярве) Оксана Угринчук: "Я работаю по 16 часов в день, но это мне в кайф"

Оксана Угринчук — пожалуй, самая медийная украинка в Эстонии. В ее кафе Croissant в маленьком эстонском городке Кохтла-Ярве приезжают посетители со всей страны, а местные журналисты с удовольствием берут интервью.

Между тем, когда она только задумала открыть кафе, все было не так позитивно.

Этот 30-килограммовый великан для ІТ-школы стал настоящим вызовом: на него пошли 54 яйца, 10 кило сахара, а на украшение — 5 килограммов ягод и фруктов Фото: Личный архив Оксаны Угринчук

"Мы с детьми приехали в Эстонию из Кременчуга за несколько месяцев до начала полномасштабной войны — осенью 2021-го, — рассказала Оксана в разговоре с Фокусом. — Я приехала по безвизу, а потом получила студенческую визу, потому что начала учиться в школе для кондитеров. Конкурс был большой, я шла на общих основаниях и шансов на обучение было мало — предпочтение отдавали местным. Но потом посмотрели мое портфолио и все же взяли".

После окончания учебы Оксана начала работать в местном кафе, где ее не покидала мысль, все можно сделать по-другому, лучше. Так родилась идея семейного кафе-кондитерской Croissant, а ставку, как видно из названия, решили сделать на круассаны.

За год кафе Croissant превратилось в любимое место многих жителей города. Здесь не только вкусно кормят, но и проводят различные мероприятия — от вечеринок до кинопоказов

Оксана разработала бизнес-план, его одобрила Töötukassa (эстонская касса по безработице) и выделила грант на начало предпринимательской деятельности. Также Оксана участвовала в программе, которую проводили для женщин-предпринимательниц из Украины Эстонский совет помощи беженцам и Garage48. Она вошла в пятерку лучших и получила грант на развитие бизнеса. За счет этих грантов была оборудована кухня и куплена часть мебели. Но ремонт помещения делали уже самостоятельно: к счастью, муж Оксаны Иван — мастер на все руки.

Важно

Подальше от родного дома. Сколько беженцев не хотят возвращаться в Украину и в чем причина

Открылось кафе в июне 2023 года. В успех этого проекта мало кто верил. В маленьком эстонском городке нет традиции пить по утрам кофе со свежей выпечкой, да и проводить досуг в кафе местные жители не привыкли. Однако за год Croissant превратился в любимое место многих жителей города. Здесь не только вкусно кормят, но и проводят различные мероприятия — от вечеринок до кинопоказов. А у малышей особой популярностью пользуется детский уголок.

В Croissant по-домашнему уютно Фото: Личный архив Оксаны Угринчук

Впрочем, было и то, что пошло не по плану. "Я не учла, что сами круассаны, даже разнообразные, — это недостаточный ассортимент: здесь не настолько много людей, чтобы получать запланированную прибыль, — говорит Оксана. — Кроме того, мы до сих пор не купили оборудование, которое планировали, например, хорошую холодильную витрину. В приоритете оказались совсем другие вещи — телевизор, колонка с хорошим звуком, а витрина отошла на второй план. В то же время кое-что превысило ожидания. Например, мы и не думали, что к нам специально будут приезжать люди из Пярну, Тарту, Таллинна, но именно так сейчас и происходит".

Сегодня наибольшей популярностью в кафе пользуются паста карбонара, украинский борщ с пампушками и торт "Карпатка"

По словам собеседницы Фокуса, самая большая сложность сегодня — это составлять меню так, чтобы угодить всем клиентам, ведь они — люди с разными предпочтениями, и меню нужно не только подстраивать под них, но и постоянно менять, чтобы оставаться интересными. Сегодня наибольшей популярностью пользуются паста карбонара, украинский борщ с пампушками и торт "Карпатка".

"Это первый бизнес в моей жизни, — говорит Оксана. — И открыла я его не от безысходности, мне так хотелось заниматься именно этим! Я работаю по 16 часов в день, но это по-настоящему в кайф".

Основательница кондитерской студии "Смачно" (Таллинн) Валентина Мартыненко: "Моя студия — это мое место силы"

По образованию Валентина — дизайнер-график. В Киеве она работала в Издательском доме "МЕДИА-ПРО" руководителем отдела дизайна и имела любимое хобби — выпекание тортов, пирожных и других вкусностей.

После начала полномасштабной войны Валентина приехала в Эстонию по приглашению подруги, которая уже жила здесь шесть лет, и вместе с ней начала работать на производстве — шить чехлы на матрасы.

15 сентября Валентина и ее студия "Смачно" приняли первых посетителей Фото: Личный архив Валентины Мартыненко

"После 7 месяцев работы пришлось уволиться, потому что я очень посадила зрение, — рассказывает Валентина. — Поняла, что у меня есть выбор: либо работать с утра до ночи, не имея никакой реализации, либо попробовать идти к своей мечте. Зарегистрировалась как безработная в Töötukassa, устроилась на подработку 8 дней в месяц в кафе Kofeman в старом городе Таллинна и стала ещё более уверена, что это именно то, чем я хочу заниматься".

После приезда в Эстонию у Валентины был негативный опыт сотрудничества с Töötukassa, поэтому когда она решила обратиться в учреждение во второй раз, сразу попросила, чтобы ее куратором был сотрудник с большей эмпатией. Так и сказала: "Я в стране одна, мне трудно и мне нужно понимание". И на этот раз ей повезло.

Важно

Демографический удар. Сколько беженцев из Украины уже готовы получить гражданство другой страны

"Моим куратором стала невероятная Маре Павелтс, — рассказала Валентина в разговоре с Фокусом. — С ней я прошла курс предпринимательства, закончила курс эстонского А2, сдала уровневый экзамен и начала учить В1, получила диплом кондитера и сама нашла себе лучшую практику в крутом месте — Swissôtel Tallinn. А потом мы с Маре, которая верила в меня больше, чем я сама в себя верила, написали бизнес-план. Защищала его Регина Карумаа. Она сказала, что это очень крутой бизнес-план, потому что он выглядит одновременно и как документ, и как история жизни".

Бизнес-план Валентины выглядел одновременно и как документ, и как история жизни

В бизнес-плане Валентина рассказала историю 24 февраля 2022 года. На эту дату знакомая попросила ее сделать праздничный торт. Обычно Валентина декорировала заказ утром, но на этот раз почему-то все сделала ночью — работала до трех. А утром началась война. Потом позвонила заказчица: "Валя, мы уехали, съешь пожалуйста тортик со своей семьей". И они ели тот торт всем домом. В подвале под звуки взрывов.

Сегодня мечта Валентины осуществилась — она владелица своей кондитерской студии. 26 июля она подписала договор об аренде, месяц шел ремонт и покупка оборудования, и вот наконец 15 сентября студия приняла первых посетителей на дегустацию.

Один из лидеров заказов — "Киевский от киевлянки". Валентина делает его в любом декоре на заказ Фото: Личный архив Валентины Мартыненко

"6 тысяч евро, которые выплачивает Töötukassa, оказалось мало, но сколько людей мне шли навстречу! — рассказывает Валентина. — Например, на маркетплейсе нашла холодильник за 200 евро, попросила придержать его для меня. А продавец зашла на мою страницу в Инстаграм, увидела работы и сказала: я вам его подарю. Или, например, местный поставщик кухонного оборудования не только предоставил мне скидку, но и написал письмо итальянскому производителю, чтобы те также снизили для меня цену".

Сейчас у Валентины два партнера. Юридически они все оформлены отдельно, но договорились работать одной командой. Планируют вместе проводить различные мероприятия, мастер-классы, ездить бесплатно с мастер-классами в детские дома. На налоги девушки отвлекаться не хотят, поэтому берут на работу бухгалтера.

В планах Валентины — выйти на режим кафе с основным продуктом, на котором был построен ее бизнес-план, и который пока она держит в тайне

"Все пошло так, как я планировала, и даже немного лучше, — говорит Валентина. — Мы с командой планируем поставить витрины в торговых центрах, сотрудничать с кафе, многие украинцы открываются и просят прайсы. А вообще в планах — выйти на режим кафе с основным продуктом, на котором был построен мой бизнес-план, и который я пока держу в секрете. Так что все только начинается".

Сооснователь бизнеса по производству детской мебели Numi (Таллинн) Ирина Крахина: "Ищем спонсоров и будем развиваться дальше!"

Ирина с семьей приехала в Таллинн из Винницы 1 апреля 2022 года, а менее чем через полтора года — 1 августа 2023-го — они с мужем Виталием открыли собственный бизнес.

Ирина и Виталий Крахины стали первыми в Эстонии, кто делает диваны-конструкторы Фото: Личный архив Ирины Крахиной

"Меня давно интересует тема развития детей по системе Монтессори — у нас у самих трое детей, — рассказала Ирина в разговоре с Фокусом. — Уже в Эстонии возникла мысль попробовать производить детские модульные игровые диваны, тем более, что муж имеет большой опыт работы в мебельном производстве — 20 лет. Мы пошли на курсы предпринимателей, написали бизнес-план на двоих и получили двойной грант на открытие бизнеса — 12 тыс. евро. После этого мы сняли небольшое помещение, нашли замечательную швею. Это большой успех, ведь швея для мебели — это совсем другой специалист. Цеха по производству каркасов у нас нет — готовые формы заказываем на заводе в Таллинне. Муж занимается производством, я — маркетингом".

Важно

Дорога домой: большинство беженцев не вернутся в Украину, но еще не все потеряно

В Эстонии Ирина и Виталий стали первыми, кто делает подобную мебель. Их модульный диван — это не только большое полноценное спальное место, но и мягкий конструктор, из которого можно "построить" отдельные кресла, матрасы, шалаши, халабуды, использовать как детали домашнего спортивного центра и тому подобное.

Модульный диван — это не только большое полноценное спальное место, но и мягкий конструктор Фото: Личный архив Ирины Крахиной

"Это не масс-маркет, а, можно сказать, эксклюзивный продукт. И наша большая ошибка заключается в том, что мы не учли менталитет эстонцев, которые консервативнее украинцев и тяжелее переходят на новые продукты, — продолжает собеседница Фокуса. — Для создания лояльности к бренду здесь уходит гораздо больше времени, и если бы мы это учли изначально, выделили бы больше средств на рекламу".

Эстонцы консервативнее украинцев и труднее переходят на новые продукты, поэтому на создание лояльности к бренду здесь уходит гораздо больше времени

В то же время, говорит Ирина, открытие и ведение бизнеса в Эстонии гораздо проще. Бухучет фирмы ведет наемный бухгалтер, но при желании со счетами можно разобраться самостоятельно. "Бизнес у нас очень перспективный, продукт качественный, — подытожила Ирина, — У нас есть и частные клиенты, и оптовые заказчики — школы, детские сады, причем одна школа сделала у нас повторный заказ. Сейчас наша самая главная проблема — отсутствие денег на рекламу. Поэтому ищем спонсоров и будем развиваться дальше!".