Учитывая неопределенность в сфере энергетики и возможные проблемы с отоплением в холодные месяцы в Украине, количество украинских беженцев в ЕС может значительно возрасти. Правда, многие украинцы, которые сейчас собираются в дорогу, намерены приехать только на зимние месяцы.

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Многие из будущих беженцев колеблются: стоит ли заниматься "бумажной работой" и оформлять документы, если точно знаешь, что приехал только до весны? Эксперты уверены: оформлять временную защиту имеет смысл даже в том случае, если человек хочет приехать на несколько месяцев, особенно если это его первый выезд в Европу после начала полномасштабной войны. Об этом пишет Фокус в своем новом материале "В ожидании холодов и блэкаутов: стоит ли становиться беженцем на три зимних месяца".

Чтобы успеть за три-четыре месяца оформить документы, начать искать работу и даже получать какую-то помощь от принимающей страны, нужно начинать действовать еще до выезда из Украины.

Важно

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"Прежде всего, стоит обратиться в миграционные службы и организации, которые помогают в подготовке необходимых документов и получении информации о миграционных процедурах еще из Украины, — посоветовала в разговоре с Фокусом Марьяна Семенюк, директор по рекрутации рынков СНГ Миграционной платформы EWL. — Также важно заранее изучить информацию о жилье, социальной поддержке, и возможности трудоустройства в потенциальных странах прибытия. Те, кому важно найти работу, могут обратиться к проверенным компаниям по трудоустройству. Они, помимо работы, помогают с оформлением документов на пребывание в стране, часто обеспечивают или помогают с поиском жилья и гарантированной работы".

Что касается документов и помощи, то, говорит эксперт, время оформления может значительно отличаться в зависимости от страны. Например, в Польше и странах Балтии процесс может занять меньше времени, чем в странах Западной Европы. Поэтому важно уже из Украины начать узнавать о требованиях и процедурах в конкретной стране, а также о возможной поддержке от местных организаций.

В Европе часто предоставляют работу с проживанием Фото: Getty Images

Рекрутер компании по трудоустройству Hendersons OÜ (Эстония) Елена Антонив советует еще из Украины записаться на прием в службу, которая занимается предоставлением статуса беженца. Например, в Эстонии это полиция, и очередь здесь длинная: в начале сентября можно было записаться только на конец октября. Полиция по итогам очной встречи обратится в департамент социального страхования, который найдет временное жилье.

Также можно найти жилье самостоятельно или обратиться в фирму по трудоустройству в конкретной стране с просьбой найти работу с проживанием (чаще всего это общежитие или арендованная квартира, где проживают по два человека в комнате). Причем все это тоже можно сделать, находясь в Украине.

Чтобы успеть за три-четыре месяца оформить документы, начать искать работу и даже получать какую-то помощь от принимающей страны, нужно начинать действовать еще до выезда из Украины

Информацию о компании по трудоустройству можно найти в специализированных группах в Фейсбуке, через украинские фирмы-посредники (эстонская фирма ищет вакансии бесплатно, украинская — нет), а также просто загуглив "работа для украинцев в…". Кроме того, некоторые компании размещают рекламу в автобусах-перевозчиках.

"При обращении в фирму по трудоустройству специалисты могут сами забронировать время в полиции, помочь с оформлением документов, а после приезда поселить в общежитии, — рассказывает Елена Антонив. — Оформление документов занимает около двух недель, плату за жилье за это время часто не берут".

Напомним, что Зеленский просил лидеров ЕС помочь вернуть в Украину мужчин, но ему отказали.

Как ранее писал Фокус, за пределами Украины сейчас находятся 7,5 млн беженцев.