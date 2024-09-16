Враховуючи невизначеність у сфері енергетики та можливі проблеми з опаленням у холодні місяці в Україні, кількість українських біженців в ЄС може значно зрости. Щоправда, чимало українців, що зараз збираються в дорогу, мають намір приїхати лише на зимові місяці.

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Багато хто з майбутніх біженців вагається: чи варто займатися "паперовою роботою" та оформлювати документи, якщо точно знаєш, що приїхав лише до весни? Експерти впевнені: оформлювати тимчасовий захист має сенс навіть у тому випадку, якщо людина хоче приїхати на кілька місяців, особливо якщо це її перший виїзд до Європи після початку повномасштабної війни. Про це пише Фокус у своєму новому матеріалі "В очікуванні холодів і блекаутів: чи варто стати біженцем на три зимові місяці".

Щоб встигнути за три-чотири місяці оформити документи, почати шукати роботу та навіть отримувати якусь допомогу від приймаючої країни, потрібно починати діяти ще до виїзду з України.

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"Насамперед, ще з України варто звернутися до міграційних служб та організацій, які допомагають у підготовці необхідних документів та надають інформацію про міграційні процедури, — порадила у розмові з Фокусом Мар’яна Семенюк, директорка з рекрутації ринків СНД Міграційної платформи EWL. — Також важливо заздалегідь вивчити інформацію про житло, соціальну підтримку, і можливості працевлаштування в потенційних країнах прибуття. Для тих, кому важливо знайти роботу, можна звернутися до перевірених компаній з працевлаштування. Вони, крім роботи, допомагають з оформленням документів на перебування у країні, часто забезпечують або допомагають з пошуком житла і гарантованої роботи".

Щодо документів та допомоги, то, каже експертка, час оформлення може значно відрізнятися залежно від країни. Наприклад, в Польщі та країнах Балтії процес може зайняти менше часу, ніж у країнах Західної Європи. Тож важливо вже з України почати дізнаватися про вимоги та процедури у конкретній країні, а також про можливу підтримку від місцевих організацій.

У Європі часто надають роботу з проживанням Фото: Getty Images

Рекрутерка компанії з працевлаштування Hendersons OÜ (Естонія) Олена Антонів радить ще з України записатися на прийом до служби, яка займається наданням статусу біженця. Наприклад, в Естонії це поліція, і черга тут довга: на початку вересня можна було записатися лише на кінець жовтня. Поліція за підсумками очної зустрічі звернеться до департаменту соціального страхування, який знайде тимчасове житло.

Також можна знайти житло самостійно або звернутися до фірми з працевлаштування у конкретній країні з проханням знайти роботу з проживанням (найчастіше це гуртожиток чи орендована квартира, де проживають по дві особи у кімнаті). Причому все це теж можна зробити, перебуваючи в Україні.

Щоб встигнути за три-чотири місяці оформити документи, почати шукати роботу та навіть отримувати якусь допомогу від приймаючої країни, потрібно починати діяти ще до виїзду з України

Інформацію про компанію з працевлаштування можна знайти у спеціалізованих групах в Фейсбуці, через українські фірми-посередники (естонська фірма шукає вакансії безкоштовно, українська — ні), а також просто загугливши "робота для українців у…". Крім того, деякі компанії розміщують рекламу в автобусах-перевізниках.

"При зверненні до фірми з працевлаштування фахівці можуть самі забронювати час у поліції, допомогти з оформленням документів, а після приїзду поселити в гуртожитку, — розповідає Олена Антонів. – Оформлення документів займає близько двох тижнів, плату за житло за цей час часто не беруть".

Нагадаємо, що Зеленський просив лідерів ЄС допомогти повернути в Україну чоловіків, але йому відмовили.

Як раніше писав Фокус, за межами України наразі перебувають 7,5 млн біженців.