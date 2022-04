Гурт Metallica пожертвував Україні пів мільйона доларів

Гроші підуть на допомогу українським біженцям.

Легендарний американський гурт Metallica пожертвував на допомогу Україну 500 тисяч доларів. Про це повідомляє NME.

Гроші підуть на потреби українських біженців, котрі постраждали від російської військової агресії та були змушені тікати зі свого дому в пошуках безпеки.

Як відомо, 4 квітня 2022 року музиканти метал-гурту з Лос-Анджелеса створили благодійний фонд All Within My Hands, а вже з нього передали гроші організації World Central Kitchen, яка організовує постачання їжі для біженців з України.

[ + – ] Гурт Metallica закликав допомагати Україні

Ларк Ульріх, один із членів гурту, зазначив, що вони захоплюються роботою шефа Хосе Андреса, який наразі разом з кухарями World Central Kitchen працює "на передовій в умовах гуманітарної кризи".

Артисти планують зібрати мільйон доларів, тому подвоюватимуть всі надходження, які пожертвують у фонд охочі люди.

Також інші учасники Metallica, Джеймс Хетфілд і Кірк Хеммет, підтримують цю ініціативу допомоги українцям, продаючи на аукціонах свої легендарні гітари.

