"Фантастика": боєць ЗСУ підірвав мережу, виконавши хіт гурту Metallica на бандурі (відео)
Відомо, що пісню зіграв заслужений артист України, бандурист Тарас Столяр, який вже понад рік захищає дежраву на передовій.
Український захисник на передовій зіграв рок-композицію Nothing Else Matters популярного американсього гурту Metallica на бандурі. Відео виконання хіта завірусилося в мережі. Його оприлюднив відомий волонтер та український гонщик Олексій Мочанов.
"Фантастика! Я зроблю все щоб Хетфілд із Ульрихом дізналися про це виконання та кайфонули. Від душі!", — підписав він відео.
На опублікованих кадрах видно, як боєць ЗСУ виконує пісню на бандурі.
Користувачі мережі вразилися грою музиканта:
- Що це? Хто це? Як це? На задньому плані стоїть звичайний контрабас. В кінці хлоп дістає справжнісінький Ібанес. Немає кращої ілюстрації для усвідомлення того, які ж хлопці в нас воюють.
- Відбило дихання… "Металіка" курить у стороні! На мою думку, це — найкраще, що я слухав з "Металіки"! При всій повазі — погодьтеся, це більш, ніж круто!
- Божественно! Розплакалася, це руки, які мають грати, а не тримати зброю…. Що ж ви наробили?
- Тому "балалаєчники" хочуть знищити украінців.
У коментарях під дописом Олексія Мочанова дописувачі повідомили, що виконавець Nothing Else Matters на відео — Тарас Столяр, відомий бандурист, Заслужений артист України, який близько 20 років грав у Національному академічному оркестрі народних інструментів (НАОНІ) України. Виконував партії бандури для фільму "Дума про Тараса Бульбу" (2009), певний час грав у складі українського електронного гурту ONUKA. Із 24 лютого 2022 він захищає Батьківщину в лавах ЗСУ.
Відео з грою українського військовослужбовця набрало понад 16 тисяч поширень в мережі Фейсбук.
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