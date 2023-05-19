"Вірю в перемогу України": відомий футболіст Владислав Ващук став добровольцем (фото)

Ексгравець національної збірної України з футболу вирішив не відсиджуватися вдома і записатися до "Гвардії наступу".

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Ексгравець київського "Динамо" та захисник збірної України з футболу, Владислав Ващук вступив до лав Національної гвардії України. Футболіст пішов добровольцем до одного із підрозділів "Гвардії наступу" — "Буревію". Про це він повідомив у мережі.

За його словами, він серйозно обміркував таке рішення.

"Так, це було моє особисте рішення. Так, близькі і рідні ще досі шоковані. І так, я знаю, що дехто мене ніколи не зрозуміє. Але я дійсно вірю в нашу Перемогу. Я бачив "рускій мір" на власні очі і буду робити все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив і не відчув. І коли прийде час, то я зможу точно відповісти — що я робив під час війни", — написав Владислав Ващук.

Він зазначив, що вже прийняв присягу служити українському народу у лавах штурмової бригади НГУ "Буревій" і отримав звання "солдат".

Українці висловили подяку футболісту за таке рішення:

Браво! Найкращий Захисник збірної був на футбольних полях і впевнений, що ти Найкращий Захисник на Бойових Полях. Хай Бог тебе береже!

Величезна повага та вдячність, Владу! Бережи себе та знай, що ми разом крокуємо до перемоги!

Це вчинок справжнього чоловіка, не боягуза, а сміливого та гідного сина України. Хай Господь береже тебе, Владе.

Нагадаємо, що "Гвардія наступу" почала розширюватися. До неї приєдналася харківська бригада "Хартія". 13-ту бригаду оперативного призначення "Хартія" було створено як добровольче формування Харківської громади у березні 19 березня 2022 року.

Раніше у міністерстві внутрішніх справ показали, як 20-річний боєць бригади "Буревій" Гвардії наступу збив ракету Х-55 ЗС РФ. Для цього він використав ПЗРК "Ігла".