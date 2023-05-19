"Верю в победу Украины": известный футболист Владислав Ващук стал добровольцем (фото)
Экс-игрок национальной сборной Украины по футболу решил не отсиживаться дома и записаться в "Гвардию наступления".
Экс-игрок киевского "Динамо" и защитник сборной Украины по футболу, Владислав Ващук вступил в ряды Национальной гвардии Украины. Футболист пошел добровольцем в одно из подразделений "Гвардии наступления" — "Буревій". Об этом он сообщил в сети.
По его словам, он серьезно обдумал такое решение.
"Да, это было мое личное решение. Да, близкие и родные до сих пор шокированы. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут. Но я действительно верю в нашу Победу. Я видел "русский мир" своими глазами и буду делать все, чтобы такого в моей стране больше никто не увидел и не почувствовал. И когда придет время, я смогу точно ответить — что я делал во время войны", — написал Владислав Ващук.
Он отметил, что уже принял присягу служить украинскому народу в рядах штурмовой бригады НГУ "Буревій" и получил звание "солдат".
Украинцы выразили благодарность футболисту за такое решение:
- Браво! Лучший Защитник сборной был на футбольных полях и уверен, что ты Лучший Защитник на Боевых Полях. Пусть Бог тебя бережет!
- Огромное уважение и благодарность, Влада! Береги себя и знай, что мы вместе шагаем к победе!
- Это поступок настоящего мужчины, не труса, а смелого и достойного сына Украины. Пусть Господь хранит тебя, Влад.
Напомним, что "Гвардия наступления" начала расширяться. К ней присоединилась харьковская бригада "Хартия". 13-я бригада оперативного назначения "Хартия" была создана как добровольное формирование Харьковской общины в марте 19 марта 2022 года.
Ранее в министерстве внутренних дел показали, как 20-летний боец бригады "Буревой" Гвардии наступления сбил ракету Х-55 ВС РФ. Для этого он использовал ПЗРК "Игла".