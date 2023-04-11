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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

"Гвардия наступления" расширяется: к ней присоединилась харьковская бригада "Хартия"

Хартия, харьковские добровольцы, добровольческое подразделения, НГУ, Гвардия наступления, ВСУ, украинские защитники
Фото: 13 Бригада Национальной гвардии Украины “ХАРТИЯ” | Бригада "Хартия" из Харькова стала частью "Гвардии наступления"

По информации формирования, помочь в будущих битвах за украинские территории может каждый желающий, так как пришло "время возвращать свое".

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Бригада "Хартия" официально стала частью "Гвардии наступления" и будет брать участие в будущих боях за украинские территории. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства во вторник, 11 апреля.

"Хартия! Добро пожаловать в семью! Гвардия Наступления увеличивается – к штурмовым бригадам присоединяется харьковская "Хартия"", — говорится в сообщении.

Отдельно украинским защитникам пожелали удачи, а также отметили, что пришло "время возвращать свое", имея в виду будущее контрнаступление Вооруженных сил Украины, которое уже готовится много месяцев.

Анонс того, что формирование "Хартия" станет часть Национальной гвардии Украины состоялся еще 20 марта. Тогда был подписан указ о назначении командиром новой бригады "Хартия" Игоря Оболенского.

"Я благодарен и счастлив, что в нашей военной жизни начинается новый этап, что нам доверен такой масштабный проект. Верю и уже вижу, что мы соберем очень мощную команду профессионалов, построим одну из лучших бригад в силах обороны Украины и сможем еще более эффективно уничтожать врага", – заявлял командир подразделения Всеволод Кожемяко.

Присоединиться к бригаде может каждый желающий украинец, который хочет быть полезным в борьбе с российскими оккупантами, как отметили в подразделении. Результаты их работы в новом статусе можно будет увидеть уже в ближайшее время на поле боя.

Бригада "Хартия": что о них известно

Изначально 13-я бригада оперативного назначения "Хартия" была создана как добровольческое формирования Харьковской общины. Датой основания считается 19 марта 2022 года, спустя несколько недель после начала полномасштабной войны в Украине.

В состав батальона в основном входят жители Харьковской области, однако есть и жители Луганской, а также Мариуполя и Бердянска.

Всего спустя месяц после создания подразделения, в конце апреля 2022 года бойцы брали участие в освобождении села Русская Лозовая в Харьковской области. Уже в сентябре они были частью Слобожанского контрнаступления, в ходе которой была освобождена большая часть области от российских оккупантов.

В декабре 2022 батальон присоединился к боям за Бахмут в Донецкой области.

Хартия, харьковские добровольцы, добровольческое подразделения, НГУ, Гвардия наступления, ВСУ, украинские защитники Fullscreen
Бригада "Хартия" из Харькова стала частью "Гвардии наступления"
Фото: 13 Бригада Национальной гвардии Украины “ХАРТИЯ”
Хартия, харьковские добровольцы, добровольческое подразделения, НГУ, Гвардия наступления, ВСУ, украинские защитники Fullscreen
Бригада "Хартия" из Харькова стала частью "Гвардии наступления"
Фото: 13 Бригада Национальной гвардии Украины “ХАРТИЯ”
Хартия, харьковские добровольцы, добровольческое подразделения, НГУ, Гвардия наступления, ВСУ, украинские защитники Fullscreen
Бригада "Хартия" из Харькова стала частью "Гвардии наступления"
Фото: 13 Бригада Национальной гвардии Украины “ХАРТИЯ”
Хартия, харьковские добровольцы, добровольческое подразделения, НГУ, Гвардия наступления, ВСУ, украинские защитники Fullscreen
Бригада "Хартия" из Харькова стала частью "Гвардии наступления"
Фото: 13 Бригада Национальной гвардии Украины “ХАРТИЯ”
Хартия, харьковские добровольцы, добровольческое подразделения, НГУ, Гвардия наступления, ВСУ, украинские защитники
Хартия, харьковские добровольцы, добровольческое подразделения, НГУ, Гвардия наступления, ВСУ, украинские защитники
Хартия, харьковские добровольцы, добровольческое подразделения, НГУ, Гвардия наступления, ВСУ, украинские защитники
Хартия, харьковские добровольцы, добровольческое подразделения, НГУ, Гвардия наступления, ВСУ, украинские защитники

Напомним, 11 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что у ВСУ есть несколько планов контрнаступления. По его словам, "слив" секретных данных не привел к изменению военных планов по освобождению оккупированных территорий.