"Гвардия наступления" расширяется: к ней присоединилась харьковская бригада "Хартия"

По информации формирования, помочь в будущих битвах за украинские территории может каждый желающий, так как пришло "время возвращать свое".

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Бригада "Хартия" официально стала частью "Гвардии наступления" и будет брать участие в будущих боях за украинские территории. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства во вторник, 11 апреля.

"Хартия! Добро пожаловать в семью! Гвардия Наступления увеличивается – к штурмовым бригадам присоединяется харьковская "Хартия"", — говорится в сообщении.

Отдельно украинским защитникам пожелали удачи, а также отметили, что пришло "время возвращать свое", имея в виду будущее контрнаступление Вооруженных сил Украины, которое уже готовится много месяцев.

Анонс того, что формирование "Хартия" станет часть Национальной гвардии Украины состоялся еще 20 марта. Тогда был подписан указ о назначении командиром новой бригады "Хартия" Игоря Оболенского.

"Я благодарен и счастлив, что в нашей военной жизни начинается новый этап, что нам доверен такой масштабный проект. Верю и уже вижу, что мы соберем очень мощную команду профессионалов, построим одну из лучших бригад в силах обороны Украины и сможем еще более эффективно уничтожать врага", – заявлял командир подразделения Всеволод Кожемяко.

Присоединиться к бригаде может каждый желающий украинец, который хочет быть полезным в борьбе с российскими оккупантами, как отметили в подразделении. Результаты их работы в новом статусе можно будет увидеть уже в ближайшее время на поле боя.

Бригада "Хартия": что о них известно

Изначально 13-я бригада оперативного назначения "Хартия" была создана как добровольческое формирования Харьковской общины. Датой основания считается 19 марта 2022 года, спустя несколько недель после начала полномасштабной войны в Украине.

В состав батальона в основном входят жители Харьковской области, однако есть и жители Луганской, а также Мариуполя и Бердянска.

Всего спустя месяц после создания подразделения, в конце апреля 2022 года бойцы брали участие в освобождении села Русская Лозовая в Харьковской области. Уже в сентябре они были частью Слобожанского контрнаступления, в ходе которой была освобождена большая часть области от российских оккупантов.

В декабре 2022 батальон присоединился к боям за Бахмут в Донецкой области.

Бригада "Хартия" из Харькова стала частью "Гвардии наступления" Фото: 13 Бригада Национальной гвардии Украины “ХАРТИЯ” Бригада "Хартия" из Харькова стала частью "Гвардии наступления" Фото: 13 Бригада Национальной гвардии Украины “ХАРТИЯ” Бригада "Хартия" из Харькова стала частью "Гвардии наступления" Фото: 13 Бригада Национальной гвардии Украины “ХАРТИЯ” Бригада "Хартия" из Харькова стала частью "Гвардии наступления" Фото: 13 Бригада Национальной гвардии Украины “ХАРТИЯ”

Напомним, 11 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что у ВСУ есть несколько планов контрнаступления. По его словам, "слив" секретных данных не привел к изменению военных планов по освобождению оккупированных территорий.