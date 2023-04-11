"Могу только поздравить": Данилов намекнул, что у ВСУ есть несколько планов контрнаступления

По словам секретаря СНБО, "слив" секретных данных не привел к изменению военных планов по освобождению оккупированных территорий, а решение о проведении операции будет принято Генштабом в самый последний момент.

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В Генштабе Вооруженных сил Украины есть несколько вариантов контрнаступления, они все абсолютно секретны, а решение о начале операции будет принято в последний момент. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью немецкому каналу ARD, опубликованному 10 апреля.

Данилов выразил сомнение в достоверности информации американского телеканала CNN, который ссылаясь на анонимный источник, указал, что Украина якобы изменила некоторые военные планы из-за утечки информации американской разведки.

"Я не знаю, с кем разговаривал CNN. В любом случае я могу сказать, что количество людей, которые знают наши планы на нашей территории, крайне ограничено. И я не думаю, что информатор, который общался с CNN, имеет к этому какое-то отношение", — отметил секретарь СНБО.

Данилов также отметил, что Украина находится в постоянном контакте со своими ключевыми союзниками, такими как США, Великобритания, Германия и Польша, однако данные о численности подразделений или планах операции получить крайне сложною

"Данные для проведения тех или иных операций, численность подразделений, кто задействован и в каком направлении — эта информация абсолютно секретна. Если кто-то думает, что у него она есть, я могу его только поздравить. Но я не знаю, откуда он мог ее взять", — добавил он.

По словам секретаря СНБО, некоторые из найденных в "слитых" документов сведений вовсе не были секретными.

"Вы можете найти ее в общедоступных источниках. Что касается другой части информации — если она действительно была секретной — агентства в США и Великобритании точно знают, откуда она взялась. И почему она всплыла только сейчас. Секретные службы должны быть более бдительными, когда речь идет о секретных документах", — заявил Данилов.

Штаб главнокомандующего в последний момент примет решение о начале запланированного контрнаступления, отметил секретарь СНБО.

"Если кто-то думает, что у нас есть только один вариант, то это не соответствует действительности. Даже три варианта — это не так много", — сказал Данилов.

Утечка секретных документов США — что об этом известно

10 апреля американская газета The Washington Post в своем материале указала, что в Соединенных Штатах якобы считают, что планируемое контрнаступление Сил обороны Украины приведет "к скромным территориальным приобретениям". К такому выводу американское СМИ пришло, изучив оценки американской разведки, содержащимся в растущей утечке секретных документов, раскрывающих опасения Вашингтона относительно состояния войны.

Кроме того, 10 апреля американское издание The Hill сообщало, что утечка информации из американских военных источников наносит серьезный удар по военным усилиям Украины, создавая угрозу для разведки Киева перед ожидаемым контрнаступлением весной 2023 года.

Как ранее писал Фокус в материале, где подробно расписана вся актуальная информация, известная об утечке данных американской разведки на 10 апреля, ряд расследователей поставили под сомнение достоверность этих данных. В частности, OSINT-группа Molfar нашли доказательства того, что документы могут быть подделкой.

9 апреля американский телеканал CNN выяснил, что украинское военное командование вынужденно изменило часть военных планов из-за утечки секретных документов о будущем контрнаступлении. При этом Пентагон вынужден сократить поток сверхсекретных документов и усилит за ними контроль.

Также напомним, что 9 апреля расследователи Bellingcat выяснили примерный срок "сливов" документов Пентагона. Некоторые файлы начали появляться в январе 2023 года на Discord-серверах для геймеров.

Напомним, о появлении "секретных военных документов" о планах НАТО по дальнейшей поддержке ВСУ стало известно 7 апреля. В Вашингтоне были уверены, что за этим стоит Кремль.